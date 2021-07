Hiszpania: Rząd zatwierdził największą w historii liczbę etatów w budżetówce

Rząd Hiszpanii socjalisty Pedro Sancheza zatwierdził we wtorek ponad 23 tys. nowych miejsc pracy w sferze publicznej, co oznacza, że w sumie w 2021 roku będzie ich ponad 30 tys. To największa w historii kraju liczba etatów w budżetówce zatwierdzonych w jednym roku.

W komunikacie wydanym po wtorkowym posiedzeniu rząd poinformował, że zatwierdzono 23 491 nowych etatów w sferze budżetowej. Sprecyzowano, że o prawie 14 tys. nowych miejsc pracy będą mogły się ubiegać osoby spoza administracji publicznej, zaś o pozostałe 9,5 tys. osoby, które już wchodzą w jej skład.

Centrolewicowy gabinet Sancheza oświadczył, że w porównaniu do 2020 roku liczba nowych miejsc pracy w budżetówce będzie większa o 8,5 proc. "W sumie liczba nowych miejsc pracy w sferze publicznej w 2021 roku będzie rekordowa i wyniesie 30 445" - podano w komunikacie, przypominając, że w tym roku powstało już ponad 7 tys. etatów w formacjach mundurowych.

Opozycja oraz komentatorzy krytyczni wobec decyzji premiera Sancheza wskazują, że stworzenie nowych miejsc pracy w budżetówce w czasie pandemii Covid-19 jeszcze bardziej obciąży finanse państwa. Przypominają, że Hiszpania ma jeden z najwyższych długów publicznych w UE; w I kwartale 2021 roku wyniósł on 125,2 proc. PKB.

Marcin Zatyka