Hiszpania: Rząd zgodził się na ekstradycję do USA b. szefa kontrwywiadu Wenezueli

Rząd Hiszpanii zgodził się we wtorek na ekstradycję do USA byłego szefa kontrwywiadu Wenezueli Hugo Carvajala. Gabinet Pedra Sancheza ujawnił, że strona amerykańska zamierza sądzić generała za domniemane przestępstwa związane z przemytem narkotyków i handel bronią.

W trakcie wtorkowego posiedzenia centrolewicowego rządu Sancheza przypomniano jednak, że miejsce pobytu Carvajala pozostaje nieznane. Ministrowie zapoznali się z dokumentem hiszpańskiego ministerstwa sprawiedliwości, z którego wynika, że czyny zarzucane Carvajalowi przez Stany Zjednoczone miały zostać popełnione w latach 1999-2019.

Według strony amerykańskiej Carvajal miał należeć do kartelu, który przerzucał duże ilości narkotyków z Ameryki Południowej do USA.

Carvajal, który od 2004 r. przez blisko 10 lat kierował kontrwywiadem wojskowym w Caracas, należał do grona najbardziej zaufanych ludzi prezydenta Hugo Chaveza, do jego śmierci w 2013 r. Relacje z jego następcą, Nicolasem Maduro, nie należały do najlepszych. W lutym 2019 r. były generał wyjechał z kraju i niebawem poparł opozycyjnego prezydenta Wenezueli Juana Guaido, wzywając członków armii do buntu przeciwko Maduro.

Po aresztowaniu Carvajala w Madrycie w kwietniu 2019 r. hiszpańskie media ujawniły, że miał on przemycić do USA ponad 5,6 ton kokainy pochodzącej z Kolumbii. Narkotyki miały być przerzucane przez terytorium Wenezueli i Meksyku.

Po tymczasowym aresztowaniu Carvajal systematycznie odmawiał zgody na swoją ekstradycję z Hiszpanii do USA. Twierdził przed sądem, że "nie wierzy w amerykański wymiar sprawiedliwości", a także, iż nie ma sobie nic do zarzucenia, gdyż "jedynie wykonywał polecenia prezydenta Wenezueli".

We wrześniu 2019 r. Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) w Madrycie odrzucił wniosek o ekstradycję Carvajala do USA. Zakazał jednak generałowi opuszczać hiszpańską stolicę i zobowiązał do stawiania się co dwa tygodnie w sądzie.

Tymczasem 13 listopada 2019 r. władze hiszpańskiej policji poinformowały, że Carvajal przestał pojawiać się w sądzie, a "miejsce jego pobytu jest im nieznane".

Marcin Zatyka