Hiszpania: Rząd zobowiązał firmy do likwidacji różnic płacowych między mężczyznami i kobietami

Rząd Hiszpanii zobowiązał w środę podmioty gospodarcze działające na terytorium kraju do likwidacji różnic w wynagrodzeniach występujących pomiędzy mężczyznami i kobietami na takich samych stanowiskach.

Zgodnie z obowiązującą od środy ustawą przedsiębiorcy muszą zgłaszać do stworzonego przez władze rejestru wysokości płac personelu firmy. W przypadku występowania różnic w wynagrodzeniu pomiędzy mężczyznami i kobietami pracodawcy zostali zobowiązani do wyrównania wysokości pensji, aby "nie dyskryminować żadnej z płci".

Według nowego prawa w rejestrze konieczne jest wpisanie wysokości płac wszystkich członków personelu. Zarobków nie można uśredniać pod względem płci, co mogłoby służyć do ukrycia rozbieżności pomiędzy mężczyznami i kobietami wykonującymi takie same zadania.

Jak powiedziała w środę minister pracy i gospodarki społecznej Yolanda Diaz, powstała z inicjatywy rządu Pedro Sancheza ustawa służy szybkiej likwidacji różnic w wysokości pensji mężczyzn i kobiet w Hiszpanii.

"Obecnie w naszym kraju mężczyźni zarabiają o około 22 proc. więcej w stosunku do kobiet" - wyjaśniła Diaz.

Zgodnie z nowymi przepisami firmy, w których rząd potwierdzi występowanie dyskryminujących praktyk pod względem otrzymywanego wynagrodzenia, mogą spodziewać się kary finansowej, która maksymalnie może wynieść 187 tys. euro.

Marcin Zatyka