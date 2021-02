Hiszpania: Sąd nakazał przywrócenie do pracy mężczyznę zwolnionego po infekcji SARS-CoV-2

Sąd w Mataro, na północnym wschodzie Hiszpanii, nakazał przywrócenie do pracy mężczyzny, który w marcu 2020 r. został zwolniony po wykryciu u niego infekcji SARS-CoV-2. To pierwsze takie orzeczenie sądu w kraju - podkreśla we wtorek rozgłośnia Cadena Ser.

W poniedziałkowym uzasadnieniu werdyktu sąd wskazał, że firma budowlana, która zwolniła swojego pracownika dwa dni po stwierdzeniu u niego infekcji, działała niezgodnie z kodeksem pracy. Odnotował, że próba rozwiązania umowy o pracę została przeprowadzona nielegalnie, gdyż zainfekowany mężczyzna przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Sędzia prowadzący sprawę wskazał też, że pracodawca w sposób bezprawny pozbawił zakażonego koronawirusem składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, informując zakład ubezpieczeń społecznych, że zwolnienie podwładnego nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym.

Za próbę bezprawnego zwolnienia pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim, a także za stygmatyzowanie go jako osoby "potencjalnie niebezpiecznej dla otoczenia z powodu choroby" pracodawca musi zapłacić blisko 9 tys. euro odszkodowania.

"Takie działania mogły służyć (…) wywołaniu u innych osób poczucia odrazy, lęku i uprzedmiotowienia chorego pracownika" - wyjaśnił sędzia.

Zgodnie z werdyktem pracodawca wraz z przywróceniem po 11 miesiącach do pracy pracownika musi mu też wypłacić równowartość jego zaległych pensji, opiewających na ponad 20 tys. euro.

Marcin Zatyka