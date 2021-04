Hiszpania: Sąd nakazał przywrócenie na stanowisko zwolnionego szefa Gwardii Cywilnej w Madrycie

Sąd Najwyższy w Madrycie anulował decyzję hiszpańskiego ministra spraw wewnętrznych dotyczącą zdymisjonowania w maju ub. roku szefa Gwardii Cywilnej w Madrycie, pułkownika Diego Pereza de los Cobos, i nakazał przywrócenie go na stanowisko.

Sąd uznał, że prawdziwym powodem zwolnienia szefa Gwardii Cywilnej było odmówienie poinformowania ministra spraw wewnętrznych na temat prowadzonego przez Gwardię Cywilną śledztwa dotyczącego zaniechań socjalistycznego rządu premiera Pedro Sancheza po wybuchu epidemii koronawirusa.

Rząd już ogłosił, że odwoła się od tego wyroku.

Szef resortu spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlasca najpierw tłumaczył, że Diego Perez de los Cobos został odwołany ze względu na restrukturyzację Gwardii Cywilnej, a później z powodu "utraty zaufania".

Po wyroku sądowym w środę prawicowe PP, Vox i Ciudadanos zażądały natychmiastowej dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych. "Sąd potwierdził, że Marlasca nielegalnie zwolnił pułkownika Pereza de los Cobos" - napisał w sieci społecznościowej sekretarz generalny PP Teodoro Garcia Egea. "Marlasca już stracił cały swój autorytet, aby wydawać rozkazy Gwardii Cywilnej. Powinien odejść" - dodał. "Hiszpania nie zasługuje na takiego ministra" - stwierdziła na Twitterze liderka Ciudadanos Ines Arrimadas.

Według przewodniczącego Vox, Santiago Abascala, cytowanego przez "El Pais" w środę, "cały rząd powinien odejść za swoje kryminalne, totalitarne działania, paktowanie z wrogami Hiszpanii, antydemokratyczne czystki i ataki na niezależność sądów".

Śledztwo na temat działań rządu po wybuchu pandemii było prowadzone pod kierownictwem Diego Pereza de los Cobos na wniosek sądu i zostało objęte tajemnicą postępowania przygotowawczego, więc - zgodnie z wyrokiem sądowym - w rzeczywistości szef Gwardii Cywilnej odmówił złamania prawa. Śledztwo dotyczyło m.in. możliwej odpowiedzialności karnej naczelnego epidemiologa kraju Fernanda Simona oraz przedstawiciela rządu centralnego w Madrycie Jose Manuela Franco za zezwolenie na wielkie manifestacje feministyczne w stolicy i innych miastach 8 marca, kiedy już było wiadomo o wybuchu epidemii.

Raport Gwardii Cywilnej obwiniał rząd Sancheza o ukrywanie przed opinią publiczną informacji z ostrzeżeniami przed masowymi zgromadzeniami, m.in. w licznych pismach ze strony instytucji europejskich. Według policji rząd zwlekał z podjęciem środków bezpieczeństwa ze względów ideologicznych, aby na terenie całego kraju mogły się odbyć wielkie manifestacje feministyczne. Wielu ministrów zachęcało nawet do udziału w zgromadzeniach, co - zgodnie z raportem - przyczyniło się do szybkiego rozprzestrzenienia się koronawirusa w Hiszpanii. Stan alarmowy, a wraz z nim zakaz manifestacji, został ogłoszony dopiero 14 marca. Tymczasem, według raportu, rząd już na początku marca dysponował dziesiątkami ekspertyz ostrzegającymi przed epidemią.

Wkrótce po zdymisjonowaniu prowadzącego śledztwo szefa Gwardii Cywilnej, Fernando Grande-Marlasca odwołał także szefa ds. operacyjnych tej instytucji, generała broni Fernando Santafe. Jako wyraz protestu przeciwko zwolnieniom do dymisji podał się dyrektor ds. operacyjnych Laurentino Cena, który na początku epidemii uczestniczył w rządowych konferencjach prasowych z ramienia Komitetu Technicznego. Co najmniej trzech pułkowników Gwardii Cywilnej odrzuciło propozycję MSW zastąpienia Diego Pereza de los Cobos, solidaryzując się ze zdymisjonowanym.

Hiszpańskie media prawicowe informowały wówczas o "największym kryzysie Gwardii Cywilnej w hiszpańskiej demokracji".

Trzy z czterech istniejących w Hiszpanii stowarzyszeń sędziów oraz stowarzyszenia prokuratorów skrytykowały w komunikatach działania ministra spraw wewnętrznych, zarzucając mu nierespektowanie niezależności władzy sądowniczej poprzez ingerowanie w śledztwo. Stowarzyszenie Pro Gwardii Cywilnej (SProGW) oceniło w komunikacie, że "szef Gwardii Cywilnej został odwołany za wypełnianie zarządzenia sędziowskiego dotyczącego tajemnicy śledztwa. Pułkownik działał słusznie".

Wszystkie partie opozycyjne od początku opowiadały się za zdymisjonowaniem szefa resortu, jednak premier Sanchez udzielił mu swojego poparcia, a nawet pochwalił wysiłki w celu "oczyszczenia" sił bezpieczeństwa państwa. "Wykrywa policję patriotyczną, dlatego go atakują" - stwierdził.

Tzw. "policja patriotyczna" była ugrupowaniem funkcjonariuszy policji krajowej za pierwszej kadencji premiera Mariano Rajoya (2011-2016), skierowanym przeciwko rywalom politycznym prawicowej Partii Ludowej (PP). Nazwę "patriotyczna" przypisuje się jej działaniom przeciwko separatystom, głównie katalońskim.

Hiszpańska Gwardia Cywilna jest formacją paramilitarną stanowiącą część sił bezpieczeństwa państwa. Podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Obrony.

Z Saragossy Grażyna Opińska