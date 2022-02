Hiszpania: Sąd ustali, czy parlament przyjął czy odrzucił reformę pracowniczą

Sąd w Madrycie wszczął postępowanie w celu ustalenia, czy doszło do przestępstwa informatycznego podczas czwartkowego głosowania w Kongresie Deputowanych nad promowaną przez lewicowy rząd reformą pracy - poinformowała Europa Press.

Reforma została przyjęta większością jednego głosu (175 "za" i 174 "przeciw"). W toku postępowania policja mogłaby dokonać sprawdzenia terminali i systemów komputerowych w Kongresie, by stwierdzić, czy działały sprawnie podczas głosowania. Miałaby także przejąć komputer, z którego głosował zdalnie deputowany Partii Ludowej (PP) - podaje dziennik "La Razon" w piątek.

Centroprawicowa PP głosowała przeciwko reformie, z wyjątkiem jednego deputowanego, Alberta Casero, którego głos został zarejestrowany jako opowiadający się za przyjęciem nowego prawa. Casero poinformował, że ze względu na chorobę głosował zdalnie, ale w wyniku "problemów natury technicznej" wystąpił błąd, którego nie umie wyjaśnić. Deputowany zapewnił, że głosował przeciwko, ale w sprawozdaniu sporządzonym przez niższą izbę parlamentu wskazano, że głosował "za".

Według PP, działającej od 1976 r. i utworzonej przez b. polityków frankistowskich, mogła nastąpić "awaria systemu". Narodowa konserwatywna partia polityczna Vox twierdzi z kolei, że doszło do "poważnego ataku na suwerenność narodową i na demokrację, tj. do wykorzystania błędu informatycznego dla wygrania głosowania".

"Reforma pracy w wydaniu tego rządu to farsa" - napisał lider Vox Santiago Abascal na Twitterze. Zgodnie z deklaracjami Casero, próbował on ostrzec przewodniczącą parlamentu Meritxell Batet przed wystąpieniem błędu, ale ta odmówiła weryfikacji i umożliwienia mu głosowania osobiście. Zgodnie z rezolucją z 2012 r., kiedy deputowany głosuje internetowo, ale potem chce zagłosować osobiście i anulować poprzedni glos, powinna zebrać się prezydium Kongresu i podjąć decyzję w tej sprawie.

"Naruszono moje podstawowe prawo do głosowania ustanowione przez konstytucję, a zatem wynik głosowania nie wyraża woli powszechnej" - napisał Casero w piśmie do Batet po głosowaniu. Prawicowe partie nie wkluczają wniesienia odwołania do Trybunału Konstytucyjnego.

Z kolei lewica oskarżyła PP o "kupienie" dwóch głosów Związku Ludu Nawarry (UPN), która miała głosować za reformą w zamian za obiecane przez PSOE przewodniczącemu UPN, Javierowi Esparza wycofanie wniosku o votum nieufności dla burmistrza Pampeluny Enrique Maya oraz wsparcie ratusza kwotą 27 mln euro. Wobec niewywiązania się z poparcia reformy przez UPN, te obietnice zostały wycofane - poinformował na Twitterze rzecznik socjalistów w parlamencie Nawarry, Ramon Alzorris.

"Fortel Partii Ludowej mający obalić reformę, nie powiódł się z powodu ludzkiego błędu w jego własnych szeregach, co prawica chce teraz przedstawić jako naruszenie demokracji" - napisał lewicowy "edDiario".

Autor: Grażyna Opińska