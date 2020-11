Hiszpania: Sąd wypuścił na wolność sprawcę masakry przy madryckim dworcu Atocha

Sąd w hiszpańskim Ciudad Real nakazał w czwartek wypuścić na wolność 66-letniego Carlosa Garcię Julię, sprawcę zamachu na pięciu adwokatów i związkowców, do którego doszło w 1977 r. przy madryckim dworcu kolejowym Atocha.

Mężczyznę, który ukrywał się w Brazylii, sprowadzono do Hiszpanii w lutym 2020 r.

Relacjonująca proces rozgłośnia Cadena Ser zauważyła ze zdziwieniem, że Garcia Julia powinien odsiadywać długoletnie więzienie, gdyż nie tylko dopuścił się zabójstwa pięciu osób, ale również przez ponad dwie dekady ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem w kilku krajach Ameryki Południowej.

Cadena Ser wskazała, że nawet pomimo przychylenia się sądu do wniosków obrony o obniżenie pierwotnego wyroku sądu, autor zamachu powinien pozostać w zakładzie karnym jeszcze przez co najmniej 10 lat.

Garcia Julia w 1980 r. został skazany na 193 lata więzienia za zamach terrorystyczny w ramach sześcioosobowej grupy zwolenników frankizmu. Po kilku latach jego obrońcom udało się odwołać od tej decyzji i obniżyć karę do 25 lat pozbawienia wolności.

W 1994 r. będąc na przepustce Garcia Julia uciekł z Hiszpanii, udając się do Ameryki Południowej. Po kilku latach poszukiwań na jego ślad natrafiono w Boliwii, gdzie aresztowano go za przynależność do grupy handlującej narkotykami. Przed ekstradycją do Hiszpanii udało mu się jednak uciec z aresztu.

Zatrzymanie po latach Garcii Julii i ekstradycja do Hiszpanii możliwe stały się dzięki wspólnej operacji hiszpańskiej policji krajowej oraz śledczych z brazylijskiej policji federalnej. To właśnie ona natrafiła na trop terrorysty, ukrywającego się w Sao Paulo pod zmienionym nazwiskiem. Pracował tam jako kierowca firmy Uber.

Marcin Zatyka