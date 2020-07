Hiszpania: Sagrada Familia otwarta dla służb walczących z Covid-19

Bazylika Sagrada Familia w Barcelonie została w sobotę ponownie otwarta dla zwiedzających, ale tylko dla pracowników hiszpańskich służb, które walczyły z epidemią Covid-19. Bezpłatne bilety wstępy mają być podziękowaniem za ich zaangażowanie w walce z Covid-19.

Z powodu epidemii świątynia była zamknięta od połowy marca.

Bilety wstępu dla turystów będą sprzedawane w Sagrada Familia dopiero od 16 lipca. Szacuje się jednak, że nie będzie ich bardzo wielu, gdyż dotychczas niewielu urlopowiczów zarezerwowało miejsca w hotelach w stolicy Katalonii.

Liczne wakacyjne wejściówki rozprowadzono w czerwcu wśród mieszkańców Barcelony. W połowie czerwca bezpłatne bilety wstępu do bazyliki rozeszły się w ciągu zaledwie 5 godzin. Otrzymało je łącznie blisko 38 tys. mieszkańców stolicy Katalonii. Wejściówki uprawniają ich do zwiedzania świątyni w weekendy od lipca do września.

Dla wiernych Sagrada Familia została otwarta 19 czerwca w ramach mszy św. odprawianej pod przewodnictwem arcybiskupa Barcelony kardynała Juana Jose Omelli. W nabożeństwie odprawianym w dniu Najświętszego Serca Jezusa wzięły udział rodziny księży z archidiecezji, obchodzących 25- i 50-lecie święceń kapłańskich.

Budowana od 1882 r. w centrum Barcelony Sagrada Familia jest co roku odwiedzana przez ponad 4 mln turystów z całego świata. Szacuje się, że ostateczną datą ukończenia bazyliki będzie 2026 r., w którym będzie przypadać stulecie śmierci głównego architekta tej świątyni Antoniego Gaudiego.

Marcin Zatyka