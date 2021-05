Hiszpania: Separatyści zablokowali siedzibę partii premiera Katalonii

Separatyści z Kandydatury Jedności Ludowej (CUP) wdarli się we wtorek do siedziby Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC), partii premiera regionalnego rządu Pere'a Aragonesa. Do protestu w centrum Barcelony doszło w pierwszym dniu urzędowania nowego gabinetu z powodu masowych eksmisji dzikich lokatorów.

Jak poinformowały w komunikacie władze CUP, przed południem kilkudziesięcioosobowa grupa aktywistów tego radykalnie separatystycznego ugrupowania opuściła po kilku godzinach siedzibę partii premiera regionu.

Konflikt pomiędzy dwiema partiami katalońskich secesjonistów ma związek z porannymi zamieszkami na barcelońskim osiedlu Poble Sec, gdzie działacze CUP i lewicowi aktywiści zaatakowali policję eksmitującą dzikich lokatorów. Funkcjonariusze użyli pałek wobec najbardziej agresywnych uczestników manifestacji w Poble Sec, głównie osób rzucających w oddziały prewencyjne jajkami i oblewających policjantów farbą.

Podczas obu protestów manifestanci skandowali hasła przeciwko nowemu rządowi Aragonesa, który został sformowany po wyborach z 14 lutego, czyli dopiero po ponad trzech miesiącach trudnych rozmów pomiędzy opowiadającymi się za secesją partiami.

CUP była ugrupowaniem, które w piątek poparło mniejszościowy rząd Aragonesa. Zatwierdzenie przez izbę tego deklarującego walkę o niepodległość Katalonii gabinetu nastąpiło po poważnym sporze pomiędzy największymi ugrupowaniami secesjonistów, ERC i Razem dla Katalonii (JxCat).

Władze JxCat podkreślały przed piątkowym głosowaniem, że poparcie udzielone gabinetowi Aragonesa jest warunkowe, a trwanie jego mniejszościowego rządu uzależnione od poparcia innych dwóch partii katalońskich secesjonistów.

Marcin Zatyka