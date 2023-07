Hiszpania: Setki ciągników zablokowały ulice Madrytu; rolnicy domagają się pomocy rządowej w związku z suszą i rosnącymi kosztami produkcji

W środę rano ulicami Madrytu przejechały setki ciągników w ramach protestu rolników i hodowców, którzy domagają się od rządu większej pomocy w związku z suszą i rosnącymi kosztami produkcji.

Traktory udekorowane hiszpańskimi, regionalnymi i związkowymi flagami jechały w kierunku ministerstwa rolnictwa, blokując centralne ulice stolicy w okolicy Parku Retiro i Muzeum del Prado, a rolnicy trąbili i wystrzeliwali petardy.

Protesty pod hasłem "Marsz Suszy" zorganizowała federacja związków rolników i hodowców. Setki ciągników wjechały do Madrytu z różnych części kraju już w poniedziałek, m. in. z Katalonii i Walencji, Estremadury, Kastylii - La Mancha i Kastylii y Leon.Według producentów rolnych wielkość pomocy zatwierdzonej do tej pory przez rząd pokrywa zaledwie 3 proc. strat sektora.

Przez pandemię i wojnę na Ukrainie koszty produkcji poszybowały w górę, a teraz nie wiadomo dlaczego spadają ceny zboża; jesteśmy doprowadzani do ruiny - mówił rolnik pytany przez telewizję Antena3.

Bezpieczeństwa na ulicach Madrytu pilnowały policja, Gwardia Cywilna i służby ochrony cywilnej. Ze względu na blokady ulic władze stolicy zaleciły korzystanie z transportu publicznego.

Z Saragossy Grażyna Opińska