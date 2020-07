Hiszpania: Służby nakazały izolację kolejnych pasażerów podróżujących do Vigo

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii nakazało w czwartek objęcie kwarantanną 16 osób podróżujących pociągiem do Vigo, w Galicji na północnym zachodzie kraju. To już drugi w tym tygodniu przypadek zastosowania przymusowej izolacji wobec osób udających się do tego miasta.

Według agencji Europa Press tylko trzech pasażerów pociągu, który w niedzielę kursował na linii Barcelona-Vigo, pochodzi z Galicji.

Agencja podała, że obsługująca linię spółka Renfe pomogła już służbom medycznym w ustaleniu tożsamości osób podróżujących w sąsiedztwie chorej na Covid-19 kobiety. Po podróży przeprowadzono u niej badania w szpitalu w Vigo, bo miała objawy typowe dla infekcji koronawirusem.

W środę krajowe służby sanitarno-epidemiologiczne poinformowały, że objęły 14-dniową kwarantanną 12 pasażerów lotu linii Iberia z Madrytu do Vigo. Decyzja zapadła po potwierdzeniu infekcji SARS-CoV-2 u jednej z podróżujących osób.

Resort zdrowia wyjaśnił w komunikacie, że w weekend jednego z mężczyzn lecących ze stolicy do Vigo poddano badaniom na obecność koronawirusa, a test dał wynik pozytywny.

Hiszpańskie media przypominają o czwartkowych uroczystościach żałobnych w Madrycie ku czci ofiar śmiertelnych koronawirusa odnotowując, że w całym kraju przybywa ognisk zakażeń.

Dziennik "El Pais" pisze, że po kilkunastu dniach od wycofania żołnierzy przez ministerstwo obrony z zadań w ramach walki z koronawirusem w czwartek wojskowi rozpoczęli przygotowania do budowy szpitala polowego w prowincji Huesca, w Aragonii na północnym wschodzie kraju, gdzie szybko rośnie liczba nowych infekcji SARS-CoV-2. Mają tam trafić pacjenci z Covid-19, u których choroba przebiega w sposób bezobjawowy.

W środę właśnie w Aragonii oraz w sąsiedniej Katalonii notowanych było aż 64 proc. wszystkich nowych zakażeń potwierdzonych w Hiszpanii.

Marcin Zatyka