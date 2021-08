Hiszpania: Słynna bitwa na pomidory „La Tomatina” w Bunol znów tylko w 3D

Z powodu pandemii koronawirusa słynna hiszpańska fiesta la Tomatina, bitwa na pomidory w Bunol w Walencji już po raz drugi w tym roku została odwołana. W zamian władze gminy wypuściły w niebo dwa tysiące czerwonych balonów i przeniosły bitwę do rzeczywistości wirtualnej 3D.

Zwykle w imprezie organizowanej w ostatnią środę sierpnia bierze udział do 22 tys. osób, w tym tysiące turystów. Zabawa polega na rzucaniu w siebie pomidorami, z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, aby nikomu nie zaszkodzić. Jednak w tym roku na ulicach i placach miasteczka nie rzucono ani jednego pomidora, choć zwykle zużywa się ich ok. 150 tys. kg.

Władze gminy Bunol zaproponowały inny sposób udziału w imprezie - interaktywną grę w rzeczywistości wirtualnej 3D "Tomatina VR Experience", która może zabrać uczestników wyposażonych w okulary Oculus Quest 2 na ulice miasteczka, do samego epicentrum fiesty.

Gra rozpoczyna się tradycyjną zabawą "Palo Jabon", polegającą na wspinaniu się na wysmarowany mydłem, śliski słup dla zdobycia zawieszonej na nim szynki. Podczas kolejnych prób tłum śpiewa, tańczy i domaga się polewania uczestników wspinaczki wodą przez strażaków. Po ściągnięciu szynki przychodzi czas na bitwę na pomidory.

"Podczas gry uczestnik może wziąć udział w trójwymiarowej bitwie, rzucać pomidorami lub ich unikać, podczas gdy ulicami przejeżdżają ciężarówki załadowane pomidorami, a mieszkańcy wylewają wodę z balkonów na głowy walczących przy akompaniamencie piosenki "All of the same colour" - poinformowała radna ds. turystyki i Tomatiny, Maria Valles.

Wielkim momentem fiesty jest wyrzucenie z ciężarówek na ulice miasteczka skrzyń pomidorów, kiedy tłum tarza się w czerwonym soku i zbiera "amunicję" do dalszej walki. Burmistrz Bunol, Juncal Carrascosa obiecał wiele wirtualnych niespodzianek.Gra jest bezpłatna, tylko trzeba posiadać odpowiednie okulary i ściągnąć APK: "Tomatina VR Experience" z oficjalnej strony "La Tomatina" - www. latomatina.info.

Zdaniem burmistrza, wirtualna gra będzie utrzymana gdy festyn wróci do rzeczywistości, a ulice miasteczka znów zamienią się w rzeki soku pomidorowego. Na to również czekają producenci warzyw z Castellon, którzy uprawiają tańsze odmiany pomidorów, specjalnie na tę okazję.

Z Saragossy Grażyna Opińska