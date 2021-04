Hiszpania: Sondaż: prawica wygra wybory do regionalnego parlamentu Madrytu

Wyniki ostatniego sondażu dla dziennika "ABC" przed wtorkowymi wyborami do parlamentu wspólnoty autonomicznej Madrytu wskazują na zwycięstwo prawicowej Partii Ludowej (PP), która ma zdobyć więcej głosów niż trzy partie lewicowe - PSOE, Mas Madrid i Podemos - łącznie.

Przedterminowe wybory regionalne w Madrycie traktowane są jako sprawdzian dla rządzącej Hiszpanią koalicji socjalistycznej partii PSOE i radykalnie lewicowej Podemos.

Centroprawicowa PP przedstawia wybory regionalne jako starcie obecnej przewodniczącej autonomii madryckiej z ramienia tej partii, Isabel Ayuso z socjalistycznym premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.

Hasłem wyborczym prawicy było początkowo "Socjalizm lub wolność", a kiedy swoją kandydaturę w wyborach zgłosił były wicepremier z ramienia Podemos Pablo Iglesias hasło zmieniono na "Komunizm lub wolność".

Według wszystkich sondaży przedwyborczych PP zdecydowanie zwycięży w wyborach, ale nie uzyska większości absolutnej, do której partia potrzebuje 69 deputowanych - pisze w środę "ABC". Do rządzenia będzie więc potrzebowała głosów populistycznej partii Vox.

Według opublikowanego w gazecie sondażu, przeprowadzonego przez firmę GAD3, PP uzyska w wyborach 43,4 proc. głosów, co przełoży się na 62-63 deputowanych w 136-osobowej izbie. Wszystkie partie lewicowe mogą liczyć na 42,3 proc. głosów. PSOE zdobyłaby 27-29 mandatów, Mas Madrid - 20-21, a Podemos - 11. Blisko 10 proc. poparcia dla Vox oznacza zaś 14 miejsc w madryckim parlamencie.

Uprawnionych do głosowania jest 5,1 mln osób, sondaż przewiduje rekordową frekwencję - 76 proc.

Kampania wyborcza do autonomicznego parlamentu jest naznaczona napięciami politycznymi w związku z falą anonimowych gróźb otrzymywanych przez polityków w listach. Zdaniem obserwatorów, przyczyniło się to do wzrostu poparcia dla partii Vox po prawej i Podemos oraz Mas Madrid po lewej stronie.

Isabel Ayuso rozpisała przedterminowe wybory po ogłoszeniu wniosku o wotum nieufności w regionie Murcji przez liberalną Ciudadanos i w obawie przed podobną sytuacją w Madrycie.

W wyborach w maju 2019 roku najwięcej mandatów zyskała PSOE, ale rządziła koalicja PP i Ciudadanos.

Z Saragossy Grażyna Opińska