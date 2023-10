Hiszpania: Spotkanie w sprawie Górskiego Karabachu odbyło się bez udziału Azerbejdżanu

Nie doszło do spotkania przywódców Armenii i Azerbejdżanu w sprawie Górskiego Karabachu. W czwartkowych rozmowach w hiszpańskiej Grenadzie wzięli udział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Armenii Nikol Paszynian - podał portal Conslium Europa.

Politycy podkreślili swoje "niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Armenii".

Do spotkania doszło w dwa tygodnie po tym, jak siły wojskowe Azerbejdżanu opanowały Górski Karabach, obszar należący formalnie do Azerbejdżanu, ale zamieszkany głównie przez Ormian. Niemal cała ormiańska ludność opuściła enklawę.

Podczas czwartkowego spotkania przywódcy wyrazili poparcie dla wzmocnienia stosunków Unii z Armenią, zgodzili się co do potrzeby zapewnienia jej dodatkowej pomocy humanitarnej i oświadczyli, że będą wspierać wszystkie wysiłki zmierzające do normalizacji stosunków między Armenią a Azerbejdżanem.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że zaprosił liderów Armenii i Azerbejdżanu do Brukseli, w nadziei na doprowadzenie do rozmów pokojowych - podała agencja Reutera. "Wierzymy w dyplomację. Wierzymy w dialog polityczny" - powiedział Michel dziennikarzom.

Wielu europejskich polityków potępiło operację Azerbejdżanu, oskarżając Baku o "czystki etniczne" i wzywając do obłożenia go sankcjami. Jednak - podkreślił Reuters - europejscy dyplomaci nie są co do tego zgodni.

W spotkaniu nie wziął udziału prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, który uzasadnił to "antyazerbejdżańską atmosferą" wśród zachodnich przywódców oraz "proarmeńskimi oświadczeniami" Francji.

"Francja nie ma problemu z Azerbejdżanem. To Azerbejdżan ma chyba problem z prawem międzynarodowym" - skomentował to podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent Macron.