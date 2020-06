Hiszpania: Środowiska prawnicze krytykują ingerencję MSW w śledztwo ws. zaniechań rządu

Stowarzyszenia sędziów i prokuratorów w Hiszpanii krytykują szefa MSW Fernando Grande-Marlaskę, a partie opozycyjne żądają jego dymisji za ingerowanie w śledztwo dotyczące zaniechań rządu podczas pandemii koronawirusa - informują media hiszpańskie.

Trzy z czterech istniejących w Hiszpanii stowarzyszeń sędziów oraz stowarzyszenia prokuratorów wystosowały w ostatnich dniach komunikaty w tej sprawie.

Jak pisze dziennik "El Mundo", skandal wywołało zdymisjonowanie 25 maja przez Grande-Marlaskę szefa madryckiej Gwardii Cywilnej, pułkownika Diego Pereza de los Cobos. Kierował on śledztwem dotyczącym możliwej odpowiedzialności karnej naczelnego epidemiologa kraju, Fernanda Simona, oraz przedstawiciela rządu centralnego we wspólnocie autonomicznej Madrytu, Jose Manuela Franco, za wydanie zezwolenia na manifestacje feministyczne w dniu 8 marca. W samej stolicy demonstracja zgromadziła ok. 120 tys. osób.

Kilka dni po zdymisjonowaniu szefa Gwardii Cywilnej w Madrycie Marlaska odwołał szefa ds. operacyjnych tej instytucji, generała Fernando Santafe. Jako wyraz protestu przeciwko tym odwołaniom do dymisji podał się zastępca dyrektora ds. operacyjnych Gwardii, Laurentino Cena, który na początku epidemii uczestniczył w rządowych konferencjach prasowych.

Co najmniej trzech pułkowników Gwardii Cywilnej odrzuciło propozycję MSW zastąpienia Pereza de los Cobos - poinformował "El Mundo", powołując się na źródła w policji. To największy kryzys w Gwardii Cywilnej w historii hiszpańskiej demokracji - ocenił dziennik.

Szef resortu spraw wewnętrznych tłumaczył najpierw, że Perez de los Cobos został odwołany ze względu na restrukturyzację Gwardii, jednak z poufnego pisma z tej instytucji, cytowanego przez dziennik "El Confidencial", wynika, że powodem dymisji było to, że odmówił poinformowania Marlaski o prowadzonym śledztwie dotyczącym działań rządu podczas pandemii.

Zgodnie z zarządzeniem sędzi Carmen Rodriquez Medel, szefa Gwardii Cywilnej obowiązywała tajemnica postępowania przygotowawczego, co oznacza, że odmówił złamania prawa - twierdzą hiszpańskie media, m.in. "El Confidencial".

Na polecenie sądu Gwardia Cywilna sporządziła raport, który obwinia rząd o ukrywanie przed opinią publiczną zagrożeń związanych z masowymi zgromadzeniami, w tym licznych pism ze strony instytucji europejskich na ten temat. Stan alarmowy, a wraz z nim zakaz zgromadzeń, został ogłoszony dopiero 14 marca.

Tymczasem według policji socjalistyczny rząd już na początku marca dysponował dziesiątkami ekspertyz ostrzegającymi przed epidemią, jednak zwlekał z podjęciem środków bezpieczeństwa - jak oceniono - ze względów ideologicznych. Wielu ministrów zachęcało nawet do udziału w demonstracjach, co - zgodnie z raportem - przyczyniło się do szybkiego rozprzestrzenienia się koronawirusa w Hiszpanii.

Premier Pedro Sanchez poparł w środę działania swojego ministra i pochwalił jego wysiłki, by "oczyścić" siły bezpieczeństwa państwa. "Wykrywa +policję patriotyczną+, dlatego jest atakowany" - powiedział na forum parlamentu.

Tzw. policja patriotyczna to termin używany w odniesieniu do grupy tajnych agentów policji, którzy podczas pierwszej kadencji premiera Mariano Rajoya (2011-2016) działali rzekomo przeciwko politycznym rywalom jego Partii Ludowej (PP) - tłumaczy internetowy dziennik "El Espanol".

Nazwę "patriotyczna" przypisuje się jej działaniom przeciwko separatystom, głównie katalońskim.

Hiszpańska Gwardia Cywilna jest formacją paramilitarną stanowiącą część sił bezpieczeństwa państwa. Podlega ministerstwu spraw wewnętrznych oraz ministerstwu obrony.

Z Saragossy Grażyna Opińska