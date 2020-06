Hiszpania: Stan zagrożenia wydłużony po raz ostatni - potrwa do 21 czerwca

Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu Hiszpanii, poparła w środę decyzję rządu Pedra Sancheza dotyczącą wydłużenia stanu zagrożenia epidemicznego do 21 czerwca. Do tego czasu władze będą likwidować kolejne obostrzenia wynikające z epidemii koronawirusa.

W środę deputowani po raz szósty opowiedzieli się za utrzymaniem stanu zagrożenia. Za propozycją centrolewicowego rządu Sancheza zagłosowało 177 posłów, 155 było przeciwnych, a 18 wstrzymało się od głosu.

Przedłużenie obowiązywania stanu zagrożenia o kolejnych 15 dni poparły koalicyjne ugrupowania socjalistów (PSOE) i lewicowego bloku Unidas Podemos (UP), a także opozycyjnych: Partii Obywatelskiej (Cs), Nacjonalistycznej Partii Basków (PNV) i czterech mniejszych ugrupowań regionalnych. Wcześniej premier prosił izbę o wydłużenie stanu zagrożenia z powodu "ryzyka nawrotu epidemii".

Środowa debata miała burzliwy przebieg i skoncentrowała się głównie na żądaniach opozycji zdymisjonowania ministra spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaski. Szef MSW pod koniec maja miał bowiem podać w parlamencie nieprawdziwe informacje na temat dymisji szefa madryckiej żandarmerii (Guardia Civil), pułkownika Diego Pereza de los Cobosa. Polityk twierdził, że pułkownik musiał odejść w związku z koniecznością restrukturyzacji struktur formacji policyjnej.

Opublikowane kilka dni później przez prasę dokumenty MSW potwierdziły jednak, że głównym motywem zwolnienia Pereza de los Cobosa było wszczęcie przez niego śledztwa w sprawie pozwolenia przez rząd Sancheza na marsze organizacji feministycznych 8 marca. Podczas tych manifestacji, w których brali udział członkowie gabinetu Sancheza, w tym Grande-Marlaska, miało dojść do masowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Ze śledztwa wynika, że rząd Sancheza już kilka dni przed manifestacjami wiedział o prawdopodobieństwie nasilenia się epidemii. 5 marca wydał m.in. zakaz organizacji zgromadzeń modlitewnych dla członków hiszpańskiego Kościoła ewangelickiego, tłumacząc swoją decyzję wysokim ryzykiem zakażeń.

Członkowie dwóch największych ugrupowań opozycji: Partii Ludowej (PP) oraz Vox podczas środowej debaty zarzucali rządowi Sancheza hipokryzję i dążenie do ograniczenia zasad demokracji w Hiszpanii.

Lider Vox Santiago Abascal nazwał rząd "komunistyczną narkodyktaturą", a szef PP Pablo Casado zapowiedział, że jego ugrupowanie powoła do życia parlamentarną komisję ds. zbadania nadużyć rządu i ukarania jego członków za zaniedbania podczas walki z epidemią.

Obowiązujący w Hiszpanii od połowy marca stan zagrożenia zakazywał do pierwszych dni maja wychodzenia z domu z wyjątkiem udania się do pracy lub na zakupy. Od 4 maja wdrażany jest czteroetapowy plan przywracania normalności, który polega na stopniowym usuwaniu wprowadzonych przez rząd restrykcji. Obostrzenia mają zniknąć ostatecznie do 30 czerwca.

Marcin Zatyka