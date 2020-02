Hiszpania: Stan zdrowia Polaków na Teneryfie jest dobry

Stan zdrowia turystów, w tym Polaków, przebywających w hotelu H10 Costa Adeje na Teneryfie, jest dobry – zapewniła w rozmowie z PAP w czwartek rzecznik Rady ds. Zdrowia Wysp Kanaryjskich Veronica Maritnez.

Do tej pory żaden Polak przebywający w objętym kwarantanną hotelu nie zgłosił się o pomoc do konsulatu RP w Madrycie, co oznacza, że Polacy mają dobrą opiekę - poinformowała PAP Monika Domańska-Szymczak, odpowiedzialna za kontakty z prasą w Ambasadzie RP w Madrycie.

Badania 11 Włochów, którzy mieli bezpośredni kontakt z chorymi w hotelu, nie wykazały obecności koronowirusa. Cztery zakażone osoby - włoski lekarz, jego żona i dwóch zaprzyjaźnionych z nimi turystów z Włoch - pozostają odizolowane w jednym ze szpitali na wyspie. Ich stan zdrowia jest dobry - przekazały służby sanitarne.

Ponad 100 turystów, którzy nie mieli kontaktu z zakażonymi, wkrótce będzie mogło opuścić hotel. Oczekują oni na decyzję sądu w tej sprawie. Zdaniem lokalnego rządu stan zdrowia turystów powinien być jednak nadal monitorowany.

"To nieznany wirus. Do zakażenia dochodzi bardzo szybko, ale w organizmie rozwija się wolno, czasami asymptomatycznie" - przyznały źródła służb sanitarnych. Żona włoskiego lekarza, u której wykryto koronowirusa, nie wykazywała żadnych symptomów choroby.

Po stwierdzeniu pierwszego przypadku koronawirusa w hotelu regionalny sąd Wysp Kanaryjskich zatwierdził decyzję lokalnego rządu o poddaniu wszystkich turystów i części pracowników hotelu przymusowej, co najmniej 14-dniowej kwarantannie. Do tej pory testom na obecność koronowirusa poddano 400 z 723 gości hotelowych oraz pracowników, w tym taksówkarza, który przewoził włoskiego lekarza do szpitala. Lekarz sam się zgłosił na badania w prywatnej klinice.

Władze sanitarne oczekują na rezultaty pozostałych testów, które są przeprowadzane w hotelu.

W czwartek nowy przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono na kanaryjskiej wyspie La Gomera - u kobiety, która na początku lutego powróciła z Włoch. To piąta chora na Wyspach Kanaryjskich.

Także w czwartek lokalne władze Andaluzji potwierdziły pierwszy przypadek koronowirusa w Sewilli. Chory to 62-letni mężczyzna, który od kilku tygodni nigdzie nie podróżował. Byłby to pierwszy przypadek zakażenia od innej osoby w Hiszpanii.

Z Saragossy Grażyna Opińska