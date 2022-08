Hiszpania: Strażacy opanowali pożar w Walencji

Pożar, który od poniedziałku strawił ponad 20 tys. ha drzewostanów i nieużytków rolnych w gminie Bejis, we wspólnocie autonomicznej Walencja na wschodzie Hiszpanii, w sobotę został opanowany przez strażaków - poinformowały regionalne służby obrony cywilnej.

W komunikacie dodano, że dogaszeniem ognia na kilku odcinkach zajmuje się ponad pół tysiąca strażaków wspieranych przez dziewięć pojazdów gaśniczych.

Władze Walencji podały, że dzięki temu, że pożar jest już pod kontrolą, do domów mogło wrócić ponad 1,5 tys. ewakuowanych mieszkańców.

We wtorek ogień zbliżył się do linii kolejowej łączącej Walencję z Saragossą. W efekcie doszło do ewakuacji pociągu, który z powodu zagrożenia zatrzymał się. Jak podały służby medyczne, rannych zostało 11 pasażerów, a także dwóch strażaków. Według dziennika "La Vanguardia" u wielu pasażerów pociągu zdarzenie wywołało atak paniki.



