Hiszpania: Świeccy o św. Janie Pawle II: wzrastaliśmy z nim jak z przyjacielem

Hiszpańscy świeccy wspominają w rozmowach z PAP długi pontyfikat św. Jana Pawła II jako bardzo dynamiczny, pełen otwartości i nadziei. W dniu jego setnych urodzin podkreślają, że wzrastali z pochodzącym z Polski papieżem niczym z przyjacielem.

Szefująca hiszpańskiemu Stowarzyszeniu Adwokatów Katolickich (AAC) Polonia Castellanos zwraca uwagę na to, że św. Jan Paweł II był nie tylko kochany w Hiszpanii w przeszłości, ale uczucie to przetrwało także po jego śmierci.

Z sentymentem wspomina pontyfikat pochodzącego z Polski papieża, ale szczególnie jego ostatnie dni. "Byłam wtedy w Rzymie na Placu św. Piotra w ostatnich godzinach życia Jana Pawła II" - dodaje.

Za istotne w pontyfikacie św. Jana Pawła II Castellanos uważa papieskie nauczanie dotyczące teologii ciała, a także zaangażowanie w obronę instytucji rodziny.

"Jan Paweł II był świętym, ale świętym współczesnym, tego wieku. Dziś, kiedy w Hiszpanii mamy zagrożenie komunizmem, sami możemy docenić jego odwagę, mądrość i miłość, jaką się kierował" - ocenia Castellanos, przypominając o rządzącej od stycznia Hiszpanią koalicji socjalistów i bloku radykalnej lewicy Unidas Podemos.

Remedios Fernandez Gomez, lekarka z Andaluzji na południu kraju, pamięta zaskoczenie, jakie wywołał w niej wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Miała wówczas dwadzieścia kilka lat.

"To, co w nowym papieżu uderzało najbardziej to jego młodość, wysportowana sylwetka, a także fakt, że pochodzi on z kraju znajdującego się pod rządami komunistów" - wspomina Fernandez Gomez. "Wiedzieliśmy, że jego powołanie rozwijało się w środowisku naznaczonym prześladowaniem" - dodaje i zaznacza, że papież ostatecznie stał się się siewcą nadziei nie tylko dla swej polskiej ojczyzny, ale również dla całego świata.

W jej ocenie ważna podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II była jego gorliwość apostolska oraz duch misyjny, a także "miłość do życia, instytucji małżeństwa, do rodziny i młodzieży".

Działająca w duszpasterstwie małżeństw w diecezji Huelva Fernandez Gomez przypomina, że to właśnie z inicjatywy św. Jana Pawła II powstały Światowe Dni Młodzieży, a także został utworzony Papieski Instytut dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

Ciepło o św. Janie Pawle II wypowiada się też Enrique Jesus Martin Cabaco, 49-letni kościelny z Pozo del Camino, w Andaluzji. Mówi o nim jak o przyjacielu, towarzyszu dorastania.

"To był papież mojej młodości. Jego przesłania były bardzo atrakcyjne i świeże. Latami rosłem z tym papieżem. Towarzyszył mi przez cały ten czas niczym przyjaciel. Sam zresztą go chciałem osobiście spotkać i ostatecznie udało mi się to trzy razy: w Rzymie, Fatimie i Huelvie" - wspomina Martin Cabaco.

Mieszkaniec Andaluzji mówi PAP, że św. Jan Paweł II w jasny sposób wyrażał swoje przekonania, miał ducha misyjności i walczył o sprawiedliwość społeczną, szczególnie w biednych częściach świata, takich jak Afryka i Ameryka Południowa.

"Ten papież dał się po prostu ludziom cały, towarzyszył nam aż do śmierci, poruszając ogromne tłumy, w tym wiele młodych osób. Przekazywał nam przesłanie Jezusa i jego Matki" - dodał Martin Cabaco.

Z kolei katolicka dziennikarka Inma Alvarez wskazuje, że bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II było tak duże, że dziś trudno w krótkich słowach go podsumować. Wskazuje na fakt, że konieczny był też dystans czasowy, by zacząć obiektywnie ocenić to dzieło.

"Jan Paweł II kontynuując misję Jana XXIII i Pawła VI w niesłychanym stopniu wzmocnił rolę urzędu papieża, a także wytyczył drogę swoim następcom" - powiedziała PAP Alvarez. "Podczas tego długiego pontyfikatu udało mu się również przekazać przesłanie o potrzebie zabiegania o zgodę, o budowanie mostów i przyjaźń między religiami" - ocenia dziennikarka, zaznaczając, że Karol Wojtyła ożywił Kościół oraz jego działalność na świecie.

Marcin Zatyka