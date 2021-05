Hiszpania: Szczepionka koncernu J&J będzie dostępna dla osób w wieku 50-59 lat

Szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy Johnson & Johnson (J&J) będzie dostępna w Hiszpanii dla osób w przedziale wieku 50-59 lat. Decyzję w tej sprawie resort zdrowia podjął w porozumieniu z władzami poszczególnych regionów kraju.

Z dokumentu, który w środę cytuje dziennik "El Mundo", wynika, że szczepionkę firmy J&J będą mogły też przyjąć osoby z niepełnosprawnościami, autystyczne, a także cierpiące na "poważne schorzenia psychiczne".

Dostarczana do Hiszpanii od kwietnia przez J&J szczepionka, oferowana pod nazwą Janssen, była dotychczas najmniej stosowanym przez podległe resortowi zdrowia służby preparatem przeciwko koronawirusowi. O ile do środy wykorzystano tam już łącznie ponad 20 mln dawek szczepionek różnych producentów, to do szczepień użyto zaledwie 0,7 mln dawek preparatu Janssen.

Decyzja hiszpańskiego resortu rozwiewa wątpliwości, jakie pojawiły się ze strony władz niektórych regionów, iż ministerstwo zdrowia mogłoby zablokować szczepienia preparatem Janssen w rezultacie opinii Europejskiej Agencji Leków. 20 kwietnia stwierdziła ona, że nietypowe zakrzepy krwi z małopłytkowością są bardzo rzadkim działaniem niepożądanym tej szczepionki. Podkreśliła jednak, że korzyści z jej stosowania przewyższają związane z tym ryzyko.

W środowym komunikacie ministerstwo zdrowia Hiszpanii podało też, że w najbliższych godzinach wszystkie wspólnoty autonomiczne kraju powinny odebrać kolejne transporty szczepionek od firmy AstraZeneca. W sumie do czwartku dotrze tam 300 tys. dawek tego produktu.

Tymczasem w środę rano władze siedmiu hiszpańskich regionów wezwały rząd Pedro Sancheza do zwołania pilnego spotkania w sprawie wprowadzenia jednolitych restrykcji sanitarnych po zniesieniu 9 maja stanu zagrożenia epidemicznego.

W środę służby sanitarne aglomeracji Madrytu podały, że na terenie tego regionu doszło w ciągu ostatniej doby do czterokrotnego wzrostu liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2. Według ekspertów medycznych zjawisko to jest efektem m.in. zniesienia godziny policyjnej, co doprowadziło do licznie organizowanych nocą w plenerze nielegalnych spotkań młodzieży.

Marcin Zatyka