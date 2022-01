Hiszpania: Szczyt w Madrycie: w obliczu zagrożenia ze strony Rosji konieczna współpraca obronna państw Europy

Przedstawiciele dziewięciu europejskich partii prawicowych, które uczestniczyły w sobotnim szczycie w Madrycie, we wspólnej deklaracji wskazali na konieczność współpracy obronnej państw Europy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Wydarzenie odbyło się pod hasłem “Obronić Europę”.

Wskazali oni, że narody Europy powinny działać "solidarnie w obliczu zagrożenia agresją z zewnątrz".

"Rosyjskie działania militarne na wschodniej granicy Europy doprowadziły nas na skraj wojny. W obliczu takich zagrożeń potrzebna jest solidarność, stanowczość i współpraca obronna narodów Europy" - napisano w przyjętej w sobotę deklaracji.

W dokumencie wskazano na nieskuteczność dyplomacji UE. Odnotowano, że każdy z narodów europejskich powinien poprzez swój silny i solidarny wkład "przyczyniać się do zachowania pokoju, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic europejskich".

Autorzy deklaracji zaapelowali o połączenie sił ugrupowań prawicowych, "aby uchronić Europę przed narzucanymi ideologiami i antydemokratycznymi tendencjami". Podkreślili, że prowadzą one do jej upadku.

"Potępiamy politycznie umotywowane ataki z Brukseli na Polskę i Węgry, które pokazują całkowite lekceważenie podstawowych zasad UE i naruszają ducha traktatów" - napisano w dokumencie.

Uczestnicy madryckiego szczytu wskazali też na potrzebę ścisłego przestrzegania traktatów UE i odrzucenia wszelkich inicjatyw, które zmierzają do nadmiernego rozszerzenia kompetencji instytucji UE.

"Jesteśmy zjednoczeni, aby (…) bronić prymatu konstytucji krajowych nad prawem europejskim oraz praw krajowych nad rozporządzeniami UE we wszystkich sprawach, które nie należą do wyłącznej kompetencji Unii" - zaznaczono we wspólnej deklaracji.

Sygnatariusze dokumentu opowiedzieli się też za działaniami na rzecz europejskiego potencjału energetycznego poprzez tworzenie zestawu "środków służących poprawie samowystarczalności energetycznej". Podkreślili, że "nieudana polityka energetyczna Brukseli przyczyniła się do trudnego do udźwignięcia wzrostu cen energii".

Podkreślono, że konieczne jest również egzekwowanie zasady preferencji UE. "Towary wyprodukowane w państwach członkowskich muszą mieć pierwszeństwo przed towarami z krajów trzecich, które są odpowiedzialne za zubożenie rolników i hodowców pochodzących z naszych narodów oraz za osłabienie Europy jako potęgi przemysłowej" - napisano.

Uczestnicy madryckiego szczytu opowiedzieli się również za potępieniem polityki migracyjnej Brukseli i wskazali na "nieskuteczność agencji Frontex". "Nie przyczynia się (ona - PAP) do ochrony naszych granic" - wskazano, zalecając potępienie również Światowego Paktu w sprawie Migracji.

Europejskie partie prawicowe podkreśliły w Madrycie potrzebę zapewnienia imigrantom z państw trzecich "wjazdu na wspólny obszar dopiero po przyznaniu azylu". Wyrazili przekonanie, że osoby, które nielegalnie przedostały się na terytorium UE powinny być odsyłane do krajów swojego pochodzenia.

W deklaracji podkreślono też konieczność utworzenia biura koordynacyjnego, które pomogłoby w zapewnieniu ściślejszej współpracy pomiędzy obecnymi na madryckim kongresie partiami "w celu połączenia sił i głosowania w PE".

Wskazali, że współpraca ta jest niezbędna w obliczu "rosnącego zagrożenia przekształcenia UE w ideologicznie naładowane federalistyczne superpaństwo; korporację, która nie bierze pod uwagę tożsamości narodowej i suwerenności, a zatem demokracji, pluralizmu i interesów narodów tworzących Unię".

Odnotowali, że taki twór zagrażałby idei UE, oddalając ją od chrześcijańskich i europejskich ideałów, na których została zbudowana.

Podkreślili, że w związku z zagrożeniem dla "przetrwania cywilizacji zachodniej" konieczne jest stawienie czoła prądom, prowadzącym do "demograficznego samobójstwa i transformacji społecznej". Wskazali, że w Europie, która przeżywa obecnie zapaść demograficzną, niezbędne jest wspieranie polityki rodzinnej.

"Nie przestaniemy domagać się Unii skoncentrowanej na wspólnych wartościach europejskich, na ludziach, na ich rodzinach, na ochronie ich granic oraz na wolności posiadania energii, przemysłu i silnego sektora pierwotnego. Musimy odbudować kulturę wzajemnego szacunku wśród państw członkowskich oraz instytucji UE, które chronią tożsamość konstytucyjną, a nie ją krytykują", zaznaczyli uczestnicy sobotniego kongresu.

W madryckim szczycie wzięli udział przedstawiciele partii prawicowych z 9 państw UE, w tym m.in. premier Mateusz Morawiecki (PiS), premier Węgier Viktor Orban (Fidesz), przewodniczący hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal, a także szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Marcin Zatyka