Hiszpania: Szef Frontu Polisario jest w drodze do Algierii

Ibrahim Ghali, lider Frontu Polisario, organizacji walczącej o oderwanie od Maroka Sahary Zachodniej, opuścił szpital w Logrono i wraca do Algierii "cały i zdrowy" - oświadczył we wtorek rzecznik Polisario Dżalil Mohamed.

Ghali opuścił już Hiszpanię, wyleciał z lotniska w Pampelunie - poinformowała gazeta "El Pais". Agencja AFP donosiła, że lider Frontu Polisario zamierza wrócić do Algierii na pokładzie samolotu cywilnego.

Wcześniej we wtorek władze Hiszpanii odmówiły zgody na lądowanie samolotu, który przybył z Algierii, aby zabrać ze szpitala Ghaliego. Jak poinformował w swoim internetowym wydaniu dziennik "El Mundo", samolot, który "długo krążył" nad Logrono, nie uzyskując pozwolenia na lądowanie, to maszyna Gulfstream G-VI należąca do algierskich sił zbrojnych.

Hiszpańskie władze poinformowały, że samolot nie miał wszystkich niezbędnych dokumentów, aby lądować w Logrono, gdzie przebywa Ghali.

Leczący się z powodu choroby nowotworowej i zakażenia koronawirusem Ghali, przebywał w Hiszpanii od kwietnia. Jego pobyt w Logrono pod zmienionym nazwiskiem wywołał największy od lat konflikt Madrytu z Rabatem.

We wtorek rano Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) w Madrycie przeprowadził przesłuchanie Ghaliego za pośrednictwem łącza internetowego z powodu stawianych mu przez dwie organizacje zarzutów dotyczących m.in. udziału w ludobójstwie, terroryzmie i torturach. Prowadzący dochodzenie sędzia odmówił możliwości odebrania paszportu Ghaliemu. Ten z kolei stwierdził, że zarzuty są motywowane przez Maroko ze względów politycznych przeciwko "całemu narodowi saharyjskiemu".