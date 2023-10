Hiszpania: Szef Instytutu Książki: targi w Madrycie szansą na dotarcie z literaturą polską do ludzi z branży wydawniczej

Rozpoczęte w środę rano Międzynarodowe Targi Książki LIBER w Madrycie są okazją do zaprezentowania literatury polskiej osobom podejmującym kluczowe decyzje w branży wydawniczej w Hiszpanii, a także szansą na dotarcie do środowisk związanych z rynkiem książki - powiedział PAP dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

"LIBER to specyficzne targi, w których uczestniczą przede wszystkim wydawcy, agenci, tłumacze - czyli profesjonaliści. To nie są targi dla publiczności. Te odbędą się dopiero wiosną w przyszłym roku" - zaznaczył Jaworski. Polska jest gościem honorowym tegorocznej edycji tego największego wydarzenia branży wydawniczej w Hiszpanii.

Szef Instytutu Książki wskazał, że na wystawie w Madrycie Polska jest obecna z całą ofertą najnowszej oraz klasycznej literatury polskiej, najróżniejszych gatunków.

"Przyjeżdżamy żeby opowiedzieć także o doświadczeniach polskiego promowania i wspierania literatury. Promowania nie tylko samych książek czy autorów, ale także wydawców, księgarzy - np. żeby ratować małe, piękne i jednocześnie niezwykle kulturotwórcze miejsca" - dodał.

W ocenie Dariusza Jaworskiego Hiszpanie chcą również posłuchać i dowiedzieć się "co jest ciekawego w tej chwili w polskiej literaturze, co warto polecić wydawcom".

"Chcemy żeby polska literatura była czytana, a poprzez literaturę żeby była rozumiana polska dusza, polska tożsamość" - podsumował Jaworski.

Targi LIBER w Madrycie, na których wystawia się ponad 20 wydawnictw z Polski, zakończą się w piątek. To najważniejsze wydarzenie branży wydawniczej w Hiszpanii. Odbywają się one co roku na przemian w Barcelonie i w Madrycie. Przedsięwzięcie ma charakter branżowy i skupia wydawców, agentów literackich i innych uczestników hiszpańskojęzycznego rynku wydawniczego, tworząc dla nich przestrzeń na promocję i wymianę handlową. To 41. edycja wydarzenia, organizowanego przez IFEMA MADRID.

Z Madrytu Marcin Zatyka