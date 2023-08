Hiszpania: Szef MSZ Zbigniew Rau weźmie udział w nieformalnym spotkaniu ministrów obrony i spraw zagranicznych UE w Toledo

W dawnej fabryce broni w Toledo, dziś części uniwersytetu, rozpoczęło się nieformalne spotkanie ministrów obrony UE w ramach hiszpańskiej półrocznej prezydencji. W czwartek odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE, w którym weźmie udział minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau. Do Toledo przyjedzie także minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba - poinformowały źródła rządowe w Madrycie.

W mieście podjęto wyjątkowe środki bezpieczeństwa; ponad tysiąc policjantów pilnuje porządku i kontroluje drogi wjazdowe.

Tematami spotkania ministrów obrony w środę będą m. in. sytuacja na Ukrainie oraz w krajach Sahelu, a zwłaszcza w Nigerii.

W obradach weźmie udział przez łącza video minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow - poinformowała hiszpańska minister obrony Margarita Robles.

"Cała UE wspiera Ukrainę i nadal to będziemy robić, ponieważ wspierając Ukrainę, wspieramy takie wartości jak pokój, wolność i demokracja" - powiedziała Robles we wtorek po posiedzeniu zarządu Centrum Satelitarnego UE (SatCen) w bazie wojskowej w Torrejon de Ardoz pod Madrytem. W ośrodku odpowiedzialnym za dostarczanie informacji z przekazów satelitarnych obecni byli wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej Josep Borrell oraz 18 ministrów obrony UE.

"To europejskie centrum z siedzibą w Hiszpanii służy do udzielania informacji całej UE, dzięki niemu mamy precyzyjną wizję tego, co dzieje się na Ukrainie czy na południu, w basenie Morza Śródziemnego i w Afryce" - powiedziała Robles.

Według źródeł rządowych szefowie resortów obrony będą debatować w środę m. in. na temat długoterminowych zobowiązań, jakie podejmą w zakresie bezpieczeństwa Ukrainy.

Jedną z opcji, przedstawioną wcześniej przez wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej UE Josepa Borrella, jest zwiększenie o 5 mld euro rocznie przez cztery lata środków z Europejskiego Funduszu Wsparcia Pokoju (FEAP), za pośrednictwem którego państwa członkowskie współfinansują pomoc wojskową dla Ukrainy - wskazała EFE.

W trakcie spotkań nieformalnych ministrowie nie mogą podejmować wiążących decyzji, ale mogą zawierać porozumienia polityczne.

Z Saragossy Grażyna Opińska