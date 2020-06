Hiszpania: Szefowa MSZ: do wtorku lista UE dotycząca państw bezpiecznych do podróżowania

Unia Europejska do wtorku przedstawi listę państw bezpiecznych do podróżowania i na jej podstawie od 1 lipca wpuszczani będą do krajów UE obywatele poszczególnych państw świata - poinformowała w poniedziałek w wywiadzie dla radia Cadena Ser szefowa MSZ Hiszpanii Arancha Gonzalez Laya.

Minister wyjaśniła, że wśród 15 państw spoza UE, dla których obywateli otworzone zostaną granice, nie ma Stanów Zjednoczonych. Zaznaczyła, że mogłyby się na liście znaleźć Chiny, ale wcześniej władze tego kraju muszą znieść restrykcje dla obywateli państw UE planujących podróż do ChRL.

Gonzalez Laya oświadczyła, że jedynym kryterium, jakim UE kieruje się tworząc listę bezpiecznych kierunków jest odsetek dobowych przypadków zachorowań na Covid-19. Dodała, że punktem wyjścia do przygotowania tego spisu jest bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne mieszkańców UE.

Minister zaznaczyła, że wśród państw, które mogłyby znaleźć się na unijnej liście jest Maroko. Przypomniała jednak, że władze w Rabacie nie zamierzają otworzyć granic swojego kraju przed 10 lipca.

Szefowa hiszpańskiej dyplomacji wyjaśniła, że pomimo stosunkowo wysokiej dobowej liczby zakażeń w sąsiedniej Portugalii Madryt zamierza od 1 lipca przywrócić pełną swobodę przemieszczania się przez granicę z tym krajem, na której od 16 marca utrzymywane są kontrole.

Gonzalez Laya ujawniła, że władze Hiszpanii podejmują działania w celu jak najszybszego pozyskania środków z programu odbudowy zaproponowanego przez Komisję Europejską, "aby firmy i pracownicy jak najszybciej mogli wrócić do normalnej aktywności".