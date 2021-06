Hiszpania: Szefowa MSZ: rozważamy przyłączenie Ceuty i Melilli do Strefy Schengen

Rząd Hiszpanii rozważa przyłączenie swoich północnoafrykańskich enklaw Ceuty i Melilli do Strefy Schengen, poinformowała we wtorek szefowa dyplomacji tego kraju Arancha Gonzalez Laya. Szefowa hiszpańskiej dyplomacji potwierdziła, że plany te mają związek z nasilającym się konfliktem z Marokiem.

"Zamierzamy rozwiązać ten spór w sposób dyskretny. Nie potrzebujemy hałasu", powiedziała przedstawicielka rządu Pedro Sancheza na antenie radia Cadena Ser.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ceuta i Melilla nie wymagają od rezydentów marokańskich miejscowości przylegających do obu tych enklaw paszportów, a osoby te mogą wkraczać do autonomicznych miast w ramach ruchu bezwizowego. Sytuację tą zmieniłoby wejście Ceuty i Melilli do Strefy Schengen.

"Obie te enklawy są częścią UE (…), ale chcemy je zakotwiczyć w Unii jeszcze bardziej. Jesteśmy na etapie analizowania tej kwestii" - dodała Gonzalez Laya.

W czwartek sekretarz stanu ds. unijnych w hiszpańskim MSZ Juan Gonzalez-Barba jako pierwszy ogłosił, że gabinet Pedro Sancheza rozważa przyłączenie Ceuty i Melilli do Strefy Schengen.

Gonzalez-Barba sprecyzował, że kwestia ta stała się bardzo ważna i pilna do omówienia "przez wszystkie główne siły polityczne" Hiszpanii po masowym wkroczeniu do Ceuty pomiędzy 17 a 19 maja około 12 tys. nielegalnych przybyszów z Afryki, głównie Marokańczyków. Wydarzenia te określił mianem "poważnego problemu".

Marcin Zatyka