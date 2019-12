Hiszpania: TK zawetował przepisy o narodowości aragońskiej

Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii zawetował ustawę, przyjętą przez parlament autonomicznej Aragonii na północnym wschodzie kraju, a dotyczącą historycznych praw tej wspólnoty. Orzeczenie Trybunału kwestionuje m.in. istnienie historycznej narodowości aragońskiej.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w swoim werdykcie wykazali, że aragońska Ustawa o Prawach Historycznych jest w 23 z 34 artykułów sprzeczna z ustawą zasadniczą Hiszpanii.

Według przyjętej w grudniu 2018 roku przez regionalny parlament ustawy mieszkańcy Aragonii mieli być uznawani za "historyczną narodowość", której tożsamość prawna "pozostała nieprzerwana od jej narodzin".

Trybunał w orzeczeniu opublikowanym 20 grudnia zakwestionował istnienie tak określonej narodowości aragońskiej oraz praw tego regionu do znajdujących się niegdyś pod jego jurysdykcją terenów.

Sędziowie uznali, że władze Aragonii nie mogą domagać się od innych części Hiszpanii, podległych kiedyś Aragonii, dóbr dziedzictwa historycznego. "Inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez władze wspólnoty autonomicznej Aragonii nie mogą wykraczać poza jej terytorium" - wskazali.

11 grudnia 2019 roku sąd w aragońskim mieście Barbastro nakazał natychmiastowy zwrot miejscowej diecezji 111 zabytkowych dzieł sztuki sakralnej znajdujących się w muzeum w katalońskiej Leridzie. Werdykt zakończył trwający ponad 20 lat spór dwóch hiszpańskich diecezji o dzieła, z których część pochodziła z XII wieku.

Pierwsze żądania zwrotu dzieł sztuki pojawiły się w 1995 roku, kiedy w rezultacie reformy struktur administracyjnych Kościoła w Hiszpanii do diecezji Barbastro przyłączono rejon miasta Monzon, a z nim 43 parafie należące wcześniej do Leridy. Przyłączeniu do aragońskiej diecezji miało towarzyszyć przekazanie przez katalońską diecezję wszystkich dóbr należących do odłączających się parafii, w tym kolekcje dzieł sztuki, znajdujące się w muzeum w Leridzie.

Królestwo Aragonii powstało w 1035 roku wraz z objęciem władzy przez Ramiro I. Wypierając Maurów z Półwyspu Iberyjskiego poszerzyło ono swoje terytorium m.in. o Baleary oraz Walencję. W 1479 roku wspólnie z Kastylią utworzyło królestwo Hiszpanii.

Marcin Zatyka