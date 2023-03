Hiszpania: Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę o eutanazji za zgodną z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii orzekł w środę, że obowiązująca w tym kraju od 2021 roku ustawa dopuszczająca eutanazję jest zgodna z konstytucją. Werdykt TK zapadł po wniosku o zbadanie sprawy, który złożyła konserwatywna partia Vox.

W komunikacie sędziowie TK napisali, że ustawa jest zgodna z konstytucją, gdyż z jednej strony zapewnia obywatelom prawo do samostanowienia, a z drugiej "nie uchybia ochronie życia".

W głosowaniu, w którym wzięło udział 11 sędziów, dziewięciu opowiedziało się za uznaniem ustawy o eutanazji za zgodną z konstytucją, a dwóch wypowiedziało się przeciw.

We wniosku o zbadanie zgodności ustawy legalizującej eutanazję z konstytucją złożonym do TK w 2021 roku władze partii Vox napisały, że nowe prawo "jest skrajnie niekonstytucyjne", gdyż narusza "podstawowe prawo do życia".

W czerwcu 2021 roku Hiszpania stała się czwartym, po Holandii, Belgii i Luksemburgu, krajem Unii Europejskiej dopuszczającym przeprowadzenie eutanazji. Może jej się poddać osoba nieuleczalnie chora.

Przed przystąpieniem do eutanazji hiszpańskie prawo nakazuje przeprowadzenie przez wnioskującego szeregu konsultacji lekarskich, aby wykluczyć pomyłkę medyczną lub przypadek zmuszania pacjenta do tzw. śmierci wspomaganej.

Z szacunków służb medycznych Hiszpanii wynika, że eutanazji poddało się w tym kraju od czasu wejścia w życie ustawy legalizującą tzw. śmierć wspomaganą ponad 200 osób. Najwięcej z nich to mieszkańcy wspólnot autonomicznych Katalonii oraz Kraju Basków.

Marcin Zatyka