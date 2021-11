Hiszpania: Trzecia dawkę przyjęło 2,7 mln osób; przedsiębiorcy chcą obowiązkowych szczepień

W Hiszpanii, w której od początku listopada rośnie liczba infekcji koronawirusem, przyspiesza proces szczepień trzecią dawką preparatów przeciwko Covid-19. Do środy, jak wynika z szacunków ministerstwa zdrowia, przyjęło ją 2,7 mln osób.

Według hiszpańskiego resortu zdrowia najwięcej trzecich dawek stanowią preparaty koncernu Pfizer. Podano ich dotychczas 2,3 mln. Pozostałe to szczepionki firmy Moderna.

Wśród osób, które przyjęły trzecią dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 dominują seniorzy powyżej 80. roku życia oraz osoby po przeszczepach organów.

47-milionowa Hiszpania należy do światowej czołówki pod względem odsetka zaszczepionych osób. Podwójną dawkę przyjęło do środy ponad 89 proc. mieszkańców, a co najmniej jedną - blisko 90 proc.

Tymczasem w środę szef Hiszpańskiej Konfederacji Stowarzyszeń Przedsiębiorców (CEOE) Antonio Garamendi wezwał rząd Pedro Sancheza do wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi.

Wskazał też, że osoby odmawiające przyjęcia szczepionek przeciw Covid-19 powinny wraz ze zbliżaniem się kolejnej fali infekcji zostać przymusowo izolowane, aby nie przyczyniać się do rozpowszechniania pandemii.

