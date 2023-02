Hiszpania: Tylko 13 proc. uchodźców ukraińskich znalazło pracę

W Hiszpanii mieszka obecnie 254 tys. Ukraińców, z czego ponad połowa to uchodźcy wojenni po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Tylko 13 proc. uchodźców powyżej 16 roku życia uzyskało do tej pory pracę - wynika z ostatnich danych ministerstwa ds. przeciwdziałania wykluczeniu, zabezpieczenia społecznego i migracji, na które powołał się dziennik „ABC”.

W hiszpańskim ZUS zarejestrowanych jest obecnie ok. 13 700 Ukraińców spośród ponad 109 tys. posiadających zezwolenie na tzw. tymczasową ochronę, w tym pozwolenie na pracę. Większość stanowią kobiety w wieku produkcyjnym (ponad 155 tys.); 30 proc. z nich ma od 30 do 44 lat. Mężczyzn jest dużo mniej, a 20 proc. z nich to dzieci od 5 do 14 lat. "Dorośli pozostali na Ukrainie, aby walczyć - napisał ABC w niedzielę. - Tylko 17 proc. uchodźców płci męskiej ma 35 - 44 lata".

Uchodźcy ukraińscy musieli przejść najpierw przez jeden z czterech ośrodków dla imigrantów znajdujących się w Madrycie, Barcelonie, Alicante i Maladze. Tam uzyskali dokumenty, które zapewniają tymczasową ochronę - zwróciło się o nią ponad 90 tys. osób. Jednak problemem pozostaje dostęp do rynku pracy. Według "ABC" najwięcej ofert jest dla osób o niskich kwalifikacjach w gastronomii i budownictwie. Niektórzy znaleźli jednak pracę w informatyce i firmach konsultingowych.

Wszyscy uchodźcy ukraińscy mogą skorzystać z dyrektywy o ochronie czasowej, którą UE uruchomiła w marcu 2022 r. Na podstawie dyrektywy ukraińscy uciekinierzy wojenni otrzymują natychmiastowe zezwolenie na pobyt na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia do trzech, zezwolenie na pracę, dostęp do edukacji, opiekę medyczną oraz pomoc socjalną.

Z Saragossy Grażyna Opińska