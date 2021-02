Hiszpania: Tylko 2 proc. osób z pierwszej grupy odmówiło szczepień

Jedynie 2 proc. osób z grupy uprawnionych do przyjęcia szczepionki przeciwko Covid-19 w pierwszym etapie odmówiło poddania się szczepieniu - ogłosiło w czwartek ministerstwo zdrowia Hiszpanii. Chodzi łącznie o 45,6 tys. obywateli.

Jak poinformowała podczas konferencji prasowej w Madrycie sekretarz stanu ds. zdrowia Silvia Calzon, wśród tych, którzy zdecydowali nie poddawać się szczepieniu, były osoby, dla których przyjęcie szczepionki byłoby niewskazane ze względów zdrowotnych.

"Tak niski odsetek osób, które nie przystąpiły do szczepień, dowodzi, że w naszym kraju rośnie zaufanie do szczepionek przeciwko Covid-19" - zaznaczyła Calzon, dodając, że do czwartku wieczora dwiema dawkami preparatu zostało zaszczepionych ponad 1,2 mln osób. Przypomniała też, że w pierwszej grupie był personel szpitalny, podopieczni domów opieki, emeryci powyżej 80. roku życia, a także pracownicy służb mundurowych.

Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że dotychczas służby medyczne wykorzystały do szczepień ponad 76 proc. z dostarczonych do Hiszpanii 4,5 mln dawek.

Minister Calzon odnotowała też systematyczny spadek dynamiki zakażeń w Hiszpanii. W czwartek wskaźnik infekcji przypadających na 100 tys. mieszkańców spadł poniżej 219 przypadków.

Podczas ostatniej doby liczba zmarłych z powodu Covid-19 wzrosła w Hiszpanii o 345 do poziomu 68,4 tys., a liczba zakażonych o 9,5 tys. do 3,18 mln od początku epidemii.

Autor: Marcin Zatyka