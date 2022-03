Hiszpania: Uczczono pamięć bohaterki Powstania Warszawskiego

Na cmentarzu municypalnym w Borja koło Saragossy, na północnym wschodzie Hiszpanii, odbyła się w czwartek uroczystość upamiętnienia 95. rocznicy urodzin pochowanej tam żołnierki Armii Krajowej i łączniczki w Powstaniu Warszawskim, Liliany Skorel.

Wieniec na grobie Skorel złożyła konsul generalna RP w Barcelonie Karolina Cemka, w obecności burmistrza miasta Borja Eduardo Arilli i innych przedstawicieli lokalnych władz.

Z biogramów powstańczych Muzeum Powstania Warszawskiego wynika, że Liliana Skorel ps. "Dzidka" (ur. w 1927 w Toruniu - zm. 2012 w Madrycie) była łączniczką AK w stopniu strzelca. Walczyła w batalionie "Kiliński" w kompanii "Wawer". Została ranna 13 września 1944 r.

"Podobnie jak Polska w czasie II wojny światowej, tak teraz na Ukrainie społeczeństwo walczy o wolność swojej ojczyzny" - podkreśliła w swym przemówieniu konsul Cemka.

Burmistrz Arilla powiedział, że tacy bohaterowie jak Liliana Skorel mogą być dzisiaj inspiracją dla Ukraińców do walki z rosyjskim najeźdźcą. Przekazał wyrazy uznania dla polskiego rządu i społeczeństwa za pomoc udzielaną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Poinformował, że liczące 5 tys. mieszkańców miasteczko Borja przyjęło do tej pory 24 Ukraińców, którzy "przyjechali z tym, co dostali od Polaków".

W obliczu kryzysu humanitarnego lokalne władze zaoferowały miejskie schronisko dla uchodźców ukraińskich, a także zwróciły się do mieszkańców z apelem o solidarność i współpracę - powiedział PAP Arilla.

Z Saragossy Grażyna Opińska