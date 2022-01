Hiszpania: Uczniowie wrócili do szkół, ale z powodu Covid-19 brakuje nauczycieli

Choć zajęcia w szkołach w Hiszpanii zostały wznowione w poniedziałek po świątecznej przerwie, wiele lekcji odwołano z braku nauczycieli, którzy chorują na Covid-19. We wtorek do pracy nie stawiło się z tego powodu ok. 11 tys. nauczycieli - podał dziennik “El Pais”.

Jak wskazała madrycka gazeta, masowe zwolnienia lekarskie doprowadziły do problemów w funkcjonowaniu wielu szkół we wszystkich wspólnotach autonomicznych kraju.

Problemy z niedoborem nauczycieli potwierdziły władze związku zawodowego pracowników sektora publicznego CSIF, apelując do rządu o tymczasowe zakontraktowanie nowych pracowników.

Kierownictwo syndykatu wskazało, że wraz z licznymi infekcjami koronawirusem już 4 stycznia związkowcy w piśmie do rządu przestrzegli przed groźbą licznych absencji nauczycieli spowodowanych Covid-19.

"Część wspólnot autonomicznych zdała sobie sprawę ze skali (problemu) dopiero w piątek (...) i do dzisiaj nie zastąpiły one nieobecnych nauczycieli" - poinformował CSIF.

We wtorek rano liczba infekcji koronawirusem na 100 tys. obywateli Hiszpanii sięgnęła rekordowego poziomu 3 tys.

Marcin Zatyka