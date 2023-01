Hiszpania: Ukraina zachęca turystów do odwiedzin Buczy i Irpienia w ramach upamiętnienia tragicznych wydarzeń i wsparcia odbudowy kraju

W tegorocznych międzynarodowych targach turystycznych Fitur 2023 w Madrycie, które potrwają do niedzieli, bierze udział Ukraina, która zachęca zagranicznych turystów do odwiedzin między innymi Buczy i Irpienia w celu upamiętnienie tragicznych wydarzeń. Kraj szuka wsparcia międzynarodowego do odbudowy dziedzictwa kulturowego po zakończeniu wojny, poinformowali w czwartek organizatorzy.

Stoisko dla Ukrainy zostało udostępnione bezpłatnie ze względu na krytyczną sytuację kraju ogarniętego wojną. Motto programu instytucjonalnego Kijowa to: "Poznaj Ukrainę". Na blacie skromnego stoiska leżą ulotki i naklejki z napisami: "Ukraina jest krajem odważnych ludzi", "Przyjedź do Ukrainę, tu jest tyle do zrobienia".

Pomimo niepewności i możliwości utrwalenia się konfliktu, który może trwać latami, kraj przygotowuje się do odbudowy, w tym do szybkiego rozwoju turystyki na mniej dotkniętych wojną terenach. Ukraińska Państwowa Agencja Rozwoju Turystyki poinformowała w komunikacie, że "inicjatywa ma na celu uwidocznienie obecnej sytuacji w turystyce ukraińskiej, w obszarze dziedzictwa kulturowego, infrastruktury i handlu". "Chcemy przyciągnąć turystów zagranicznych, zachęcić ich, by odwiedzili nasz kraj po wojnie i sami zobaczyli jej skutki - powiedziała przewodnicząca organizacji Mariana Oleskiv, która stoi na czele ukraińskiej delegacji na Fitur, cytowana przez "El Mundo" w czwartek.

Agencja nawiązała współpracę z miejscowościami Bucza i Irpin, gdzie zginęły setki cywilów. "Turystyka do tych miejsc - symboli konfliktu i okrucieństw miałaby na celu upamiętnienie tragicznych wydarzeń" - powiedziała Oleskiv.

Delegacja ukraińska zwróciła uwagę, że pomimo skomplikowanej sytuacji na froncie, w wielu innych regionach kraju infrastruktura turystyczna nadal funkcjonuje, a ludzie "żyją swoim życiem, pracują, chodzą do restauracji i teatrów".

Stoisko Ukrainy kontrastuje z bogatymi ekspozycjami innych krajów, w których firmy sektora turystycznego po dwóch latach ograniczeń odnotowują ożywienie, a dane branżowe nawet przekraczają te sprzed pandemii.

W targach Fitur 2023 bierze udział 8500 firm, 755 wystawców z ponad 130 krajów i 90 oficjalnych przedstawicielstw międzynarodowych - według organizatorów.

Z Saragossy Grażyna Opinska