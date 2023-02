Hiszpania: Ukraińskie wojska szkoli wsławiona w operacjach międzynarodowych brygada spadochroniarzy

Żołnierzy z Ukrainy szkolonych w bazie wojskowej w Toledo, w środkowej Hiszpanii, trenuje wsławiona w międzynarodowych operacjach wojskowych VI Brygada Spadochronowa Almogavares, tzw. Bripac, poinformował w czwartek hiszpański generał brygady Luis Fernandez Herrero.

Żołnierze z Ukrainy przejdą pod okiem instruktorów Bripac "specjalistyczne szkolenie snajperskie", wyjaśnił hiszpański dowódca w rozmowie z portalem Infodefensa.

Bripac, jak podał portal, dysponuje w położonej w pobliżu Madrytu bazie wojskowej zaadaptowanym dla potrzeb snajperów terenem treningowym, na którym można przećwiczyć 11 pozycji strzeleckich.

Liczący 3000 żołnierzy Bripac w ciągu swojej 70-letniej działalności przeprowadził wiele operacji na misjach zagranicznych, m.in. w Maroku, Libanie, Afganistanie, Iraku, Kosowie, a także działaniach przeciwko samozwańczemu Państwu Islamskiemu.

Eksperci brygady spadochronowej to jedni z kilku hiszpańskich specjalistów szkolący żołnierzy z Ukrainy. Treningi dla nich prowadzą również specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, ratowania ofiar wypadków bojowych, a także saperzy.

Jak ustalił portal Infodefensa, dwudziestu spośród 220 przebywających w Toledo żołnierzy ukraińskich przejdzie szkolenia w zakresie obsługi systemu przeciwrakietowego Hawk. Sześć z nich Kijów otrzymał od armii Hiszpanii.

Siły zbrojne Hiszpanii w listopadzie 2022 r. wyraziły gotowość do przeszkolenia w Toledo co dwa miesiące grup ukraińskich żołnierzy liczących do 400 osób.

Marcin Zatyka