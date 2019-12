Hiszpania: Urząd Radcy Generalnego wezwał SN do tymczasowego uwolnienia Junquerasa

Zależny od hiszpańskiego ministerstwa sprawiedliwości Urząd Radcy Generalnego wezwał w poniedziałek Sąd Najwyższy Hiszpanii do tymczasowego uwolnienia byłego wicepremiera Katalonii Oriola Junquerasa w celu odebrania przez niego mandatu posła do europarlamentu.

Urząd Radcy Generalnego (Abogacia del Estado), będący wspólnie z prokuraturą generalną Hiszpanii oskarżycielem Junquerasa w procesie, w którym został on skazany na 13 lat pozbawienia wolności, zaznaczył we wniosku, że po powrocie z Brukseli i Strasburga kataloński separatysta musi kontynuować odsiadywanie wyroku w hiszpańskim więzieniu.

W piśmie do SN Abogacia del Estado wyjaśniła, że jej wniosek ma związek z werdyktem Trybunału Sprawiedliwości UE, który 19 grudnia potwierdził immunitet Junquerasa jako posła do Parlamentu Europejskiego.

Jednocześnie Abogacia del Estado wezwała władze PE do "możliwie szybkiego" rozpatrzenia kwestii zawieszenia wykonywania mandatu przez Junquerasa w związku z ciążącym na nim wyrokiem skazującym w Hiszpanii.

Abogacia del Estado, grupująca adwokatów państwowych, jest służbą prawną odpowiedzialną za postępowania sądowe, w których stroną jest hiszpański rząd.

Uruchomiony z inicjatywy Urzędu Radcy Generalnego oraz prokuratury generalnej proces przed SN zakończył się 14 października skazaniem dziewięciu katalońskich separatystów na 9-13 lat więzienia za organizację nielegalnego referendum niepodległościowego w regionie w 2017 roku.

Adwokaci Junquerasa kilkakrotnie apelowali do hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości oraz władz europarlamentu o uznanie katalońskiego polityka za członka tej izby po zdobyciu przez niego mandatu w wyborach z 26 maja 2019 roku. Apele okazały się jednak bezowocne do czasu werdyktu TSUE, który uznał immunitet separatysty jako posła do PE.

Poniedziałkowy wniosek oskarżyciela Junquerasa spotkał się z krytyką polityków hiszpańskich partii opozycyjnych, którzy twierdzą, że władze Hiszpanii nie mają gwarancji powrotu Junquerasa w przypadku jego wyjazdu z kraju. W Belgii ukrywa się od 2017 roku były premier Katalonii Carles Puigdemont oraz były minister zdrowia Toni Comin. Obaj w majowych wyborach do PE zapewnili sobie mandaty europosłów.

Innym zarzutem wobec kierownictwa Abogacia del Estado jest uleganie naciskom politycznym premiera Pedra Sancheza, który po wyborach do hiszpańskiego parlamentu z 10 listopada walczy o poparcie dla swojego drugiego rządu ze strony Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC), której szefuje Junqueras.

Wśród postulatów, które wysunęła ERC wobec Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) Sancheza, jest m.in. zwolnienie z więzienia separatystów, a także możliwość organizacji referendum niepodległościowego w Katalonii.

Marcin Zatyka