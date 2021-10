Hiszpania: W Barcelonie demonstracje zwolenników jedności kraju oraz separatystów

Kilka tysięcy osób wzięło udział we wtorkowej manifestacji w centrum Barcelony na rzecz jedności terytorialnej Hiszpanii. Uczestnicy marszu domagali się walki z separatyzmem oraz ukarania regionalnych polityków dążących do secesji Katalonii. We wtorek demonstrowali też secesjoniści.

Marsz zwolenników jedności kraju w centrum katalońskiej stolicy został zwołany w związku z obchodzonym we wtorek świętem państwowym Hiszpanii.

Uczestnicy manifestacji przynieśli ze sobą flagi państwowe, a także transparenty, na których znalazły się hasła promujące ideę jedności terytorialnej Hiszpanii. Skandowano hasła "Jestem Hiszpanem!", "Oto hiszpańska młodzież!", a także groźby pod adresem poszukiwanego listem gończym byłego separatystycznego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta: "Twoje miejsce jest w więzieniu!".

Według szacunków barcelońskiej straży miejskiej w popołudniowym proteście obok polityków centroprawicowej Partii Ludowej (PP) i konserwatywnej Vox przez śródmieście stolicy Katalonii przemaszerowało około 4 tys. osób.

Także we wtorek w centrum Barcelony odbyła się manifestacja z udziałem około 500 zwolenników odłączenia Katalonii od Hiszpanii. Jej uczestnicy wymachiwali flagami Katalonii oraz nieśli transparenty z napisami wrogimi hiszpańskiej prawicy, m.in. "Faszyzm postępuje, jeśli się go nie zwalcza" oraz "Wy faszyści jesteście jak terroryści".

