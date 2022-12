Hiszpania: W Barcelonie wirtualna szopka bożonarodzeniowa na głównym placu miasta

Radykalnie lewicowe władze Barcelony przedstawiły w tym roku „zaawansowaną technologicznie” szopkę bożonarodzeniową na głównym placu miejskim Sant Jaume, gdzie przez ponad 60 lat w czasie świąt Bożego Narodzenia umieszczane były tradycyjne żłóbki.

Jednak od czasu, kiedy władzę w mieście objęła w 2015 roku burmistrz Ada Colau, szopki bożonarodzeniowe wywołują kontrowersje. W tym roku zamiast tradycyjnego żłóbka Colau zaproponowała interaktywną projekcję audiowizualną w formacie wideo mapowania na fasadzie ratusza, co pozwala obywatelom wpłynąć na zawartość treści za pomocą wyświetlonego kodu QR.

Władze miasta wyjaśniły, że przez aplikację w telefonach komórkowych można modyfikować sceny przedstawione w szopce i wchodzić w interakcje z zaprojektowanymi postaciami. Uczestnicy mogą wybrać awatara i nadać mu imię, które ukazuje się w projekcji oraz wziąć udział w scenach w żłóbku albo wcielić się w jednego z Trzech Króli.

Wirtualna szopka pojawiła się osiem dni przed Bożym Brodzeniem i można ją oglądać przez cztery godziny dziennie. Ze względu na oszczędnościową politykę energetyczną władze miasta ustanowiły limit czasowy na świąteczne oświetlenie: od godz. 17.30 do godz. 22 od niedzieli do czwartku i do godz. 23 w piątki i soboty.

Partie prawicowe, w tym największa opozycyjna Partia Ludowa, skrytykowały szopkę zwracając uwagę, że burmistrz Colau w czasie ośmiu lat rządów wydała prawie 1 mln euro na kontrowersyjne "antyszopki w stylu laickim". W 2018 roku władze Barcelony przedstawiły żłóbek bez Jezusa i świętych, tylko puste krzesła wokół stołu. W 2019 roku tradycyjne figury były ukryte w pudłach na strychu, a w 2021 roku ukazał się "żłóbek rozrzucony" - wzdłuż centralnych ulic miasta wyświetlono ponad 50 postaci i "elementów dekoracyjnych", a głównymi figurami był wół i osioł.

W Hiszpanii tradycję szopki (Belen), upamiętniającej narodziny Dzieciątka Jezus, zapoczątkowali franciszkanie w XV wieku. Szopki stały się nieodłącznym elementem hiszpańskich świąt, znacznie bardziej popularnym od choinek. Wystawia się je zarówno w domach prywatnych, jak i w miejscach publicznych - na placach i ulicach miast i miasteczek, na wystawach sklepowych, czy w centrach handlowych.

Z Saragossy Grażyna Opińska