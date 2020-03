Hiszpania: W ciągu doby 849 nowych zgonów wskutek koronawirusa

W ciągu ostatniej doby zanotowano w Hiszpanii 849 nowych przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa - podało we wtorek ministerstwo zdrowia. Oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 8189. Zakażonych w kraju jest ponad 94 tys. osób.

Według hiszpańskich służb sanitarnych w ciągu ostatnich 24 godzin liczba osób zakażonych koronawirusem w Hiszpanii zwiększyła się o ponad 12 tys., z 85 195 do 94 417.