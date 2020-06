Hiszpania: W czasie epidemii młodzi ludzie chętniej korzystali z mediów społecznościowych

W czasie pandemii koronawirusa korzystanie z serwisów społecznościowych przez dzieci i młodzież w Hiszpanii wzrosło o 170 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. - poinformowała agencja Europa Press, powołując się na badania firmy Qustodio.

Agencja przypomniała, że przez prawie półtora miesiąca dzieci i młodzież w Hiszpanii pozostawały w domach w związku z ogłoszonym w połowie marca stanem zagrożenia epidemicznego. Wskazała, że tak długi okres bez kontaktu z przyjaciółmi i znajomymi doprowadził do większej aktywności młodych Hiszpanów w serwisach społecznościowych.

Z badania wynika, że o ile wiosną 2019 r. średnio z serwisów społecznościowych Hiszpanie w wieku 4-15 lat korzystali średnio 37 minut dziennie, to już rok później, a więc podczas epidemii, około 83 minut.

Wśród najpopularniejszych serwisów społecznościowych i komunikatorów w Hiszpanii są według agencji Europa Press Youtube, Instagram, TikTok oraz Snapchat.

We wtorek rząd Hiszpanii zapowiedział pomoc dla szkół i rodziców uczniów. W ramach tego wsparcia gabinet Sancheza przygotował 260 mln euro, z których część trafi na zakup pół miliona przenośnych komputerów, które następnie zostaną wypożyczone dzieciom pozbawionym urządzeń do nauki na odległość. Może to oznaczać, że władze tego kraju spodziewają się, iż zajęcia w ramach teleszkoły mogą być kontynuowane po wakacjach. Wcześniej, 10 czerwca, minister oświaty Isabel Celaa zapowiadała, że od września wszyscy uczniowie rozpoczną zajęcia w szkołach.

Marcin Zatyka