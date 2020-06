Hiszpania: W czasie stanu zagrożenia wystawiono 1,2 mln mandatów

Pomiędzy trwającym od połowy marca do niedzieli stanem zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii wystawionych zostało łącznie 1,2 mln mandatów osobom łamiącym restrykcje dotyczące korzystania z przestrzeni publicznej podczas epidemii koronawirusa.

Z opublikowanych w poniedziałek statystyk hiszpańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych wynika, że w związku z łamaniem obostrzeń policja i żandarmeria przeprowadziła ponad 9 tys. zatrzymań.

Regionami, w których zanotowano największą liczbę kar dla nieposłusznych obywateli, była Andaluzja, Madryt oraz Walencja. Ich mieszkańcy zgromadzili blisko połowę wszystkich mandatów wystawionych przez hiszpańskie służby.

Także na terenie każdej z tych trzech wspólnot autonomicznych zanotowano najwięcej zatrzymań wobec osób łamiących restrykcje. W każdym z regionów po około 1 400.

Obostrzenia, które weszły w życie wraz ze stanem zagrożenia zobowiązywały obywateli Hiszpanii do pozostawania w domu z wyjątkiem konieczności wyjścia do pracy, na zakupy lub do lekarza. Dopuszczony był krótki spacer z psem. Dopiero pod koniec maja zezwolono na jednorazowe, nie trwające dłużej niż godzinę, wyjście z domu dzieci.

Osoby lekceważące w Hiszpanii restrykcje związane z wychodzeniem z domu podczas stanu zagrożenia epidemicznego podlegały karom grzywny w wysokości 100-600 euro. Tymczasem za udział w nielegalnych wydarzeniach z udziałem kilku osób sankcje sięgały do 10 400 euro.

Częstemu karaniu obywateli za łamanie obostrzeń towarzyszyło też, co odnotowują hiszpańscy komentatorzy, powszechne w całym kraju składanie przez anonimowe osoby donosów na policję na lekceważących restrykcje.

Marcin Zatyka