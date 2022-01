Hiszpania: W Katalonii uznają za oficjalne wyniki szybkich testów na Covid-19

Rząd wspólnoty autonomicznej Katalonii, na północnym wschodzie Hiszpanii, zgodził się na uznawanie za oficjalne wyników szybkich testów na obecność koronawirusa, wykonywanych przez obywateli w domach. Rezultaty badań zatwierdzają regionalne apteki.

Zgodnie z nowymi przepisami zakażeni informujący pracownika apteki o pozytywnym wyniku badania muszą podać swoje personalia, numer dowodu osobistego i telefonu, a także markę testu.

W sytuacji potwierdzenia zakażenia koronawirusem przypadek infekcji wpisywany jest przez aptekarza do systemu danych medycznych, a służby sanitarne Katalonii sprawdzają osoby, z którymi w bezpośrednim kontakcie mogła znajdować się osoba chora na Covid-19.

Jak wyjaśniła Gemma Craywinckel z kierownictwa katalońskiej służby zdrowia, upoważnienie aptek do zatwierdzania szybkich testów to rozwiązanie tymczasowe. Dodała, że wynika ono z nadmiernej liczby pacjentów w regionalnych placówkach medycznych.

Craywinckel sprecyzowała, że do zatwierdzania zakażeń na podstawie osobistych lub telefonicznych zgłoszeń obywateli upoważnionych zostało do wtorku 1300 aptek spośród wszystkich 2500 działających na terenie Katalonii. Mogą one też wydawać zwolnienie lekarskie.

Katalonia jest jednym z najbardziej doświadczonych przez pandemię regionów Hiszpanii. Szczególnie szybko rośnie tam w ostatnich dniach liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii. We wtorek po południu w regionalnych szpitalach zajętych było ponad 40 proc. łóżek na OIOM-ach.

Marcin Zatyka