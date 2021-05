Hiszpania: W Madrycie główne manifestacje pierwszomajowe, w tym prawicowej "Solidarności"

W stolicy Hiszpanii odbyły się w sobotę główne manifestacje pierwszomajowe, w tym prawicowego związku zawodowego "Solidarność". Demonstrantów chroniły duże siły policyjne ze względu na wywołującą konflikty kampanię przed wyborami do autonomicznego parlamentu Madrytu, które odbędą się we wtorek.

Do tradycyjnego marszu największych związków zawodowych CC.OO i UGT dołączyła anarchistyczna Krajowa Konfederacja Pracy (CNT), odwołująca się do międzynarodowego proletariatu i manifestująca pod hasłem: "Niech za kryzys zapłacą kapitaliści". Po raz pierwszy 1 maja zaprezentował się powołany we wrześniu 2020 roku przez prawicową partię Vox nowy związek zawodowy o nazwie "Solidarność".

Tradycyjne związki zawodowe CC.OO i UGT świętowały Dzień Pracy pod hasłem: "Teraz dotrzymamy słowa. Kraj z długiem wobec pracowników i pracownic" oraz "Ani jednego głosu pracowniczego na tych, co nas nienawidzą". Podczas obchodów obecnych było siedmiu ministrów socjalistycznego rządu Pedro Sancheza, w tym minister pracy Yolanda Diaz oraz wicepremier Carmen Calvo. Sekretarze generalni CC.OO i UGT, Pepe Alvarez i Unai Sordo, zaapelowali do rządu o odnowienie umowy społecznej, "najlepszej szczepionki przeciwko radykalnej prawicy", a także więcej środków finansowych, "aby być równymi i wolnymi".

Alvarez i Sordo żądali reformy rynku pracy, umów zbiorowych i sektorowych, a także gwarancji i kontroli w realizowaniu porozumień. Domagali się zniesienia reformy emerytalnej z 2013 roku i lepszych świadczeń socjalnych dla bezrobotnych. Wezwali pracodawców do odnowienia umowy o zatrudnieniu "w celu sprawiedliwego rozwiązania kryzysu, niepolegającemu na obniżkach plac, ale na postępie w procesach modernizowania firm i adaptowania się do nowych realiów w świecie pracy". Według Sordo "Hiszpania ma dług wobec klasy pracującej i usług publicznych".

Partia Vox świętowała 1 maja w wielu miejscowościach kraju razem z nowym związkiem zawodowym "Solidarność". W wiecu na madryckim placu Conde de Casal wzięli udział przewodniczący Vox, Santiago Abascal, kandydatka tej partii w wyborach samorządowych w Madrycie Rocio Monasterio oraz sekretarz generalny nowych związków Rodrigo Alonso.

Abascal skrytykował w przemówieniu "skorumpowane i konformistyczne tradycyjne związki zawodowe, duopol niebroniący interesów pracowników" oraz wystąpił przeciwko tym liderom organizacji pracodawców, którzy "nigdy nie założyli firmy". Podkreślił, że "nie reprezentują ani przedsiębiorców, ani pracowników".

"Duopol związkowy to kasta, która zamieniła się w jeszcze jedno socjalistyczne ministerstwo, podczas gdy ludzie cierpią z powodu śmieciowego zatrudnienia i konfiskat podatkowych nakładanych w najgorszym czasie, kiedy zabrania im się pracować - powiedział. - Mamy największe bezrobocie w całej UE".

"Te finansowane i subwencjonowane przez państwo ministerstwa kolaborują w wyzyskiwaniu pracowników, przy współudziale możnych z wewnątrz i z zewnątrz kraju" - mówił Abascal. - Są na usługach władzy, a Hiszpanów chcą zamienić w sługi klasowych związków zawodowych".

W tym kontekście Abascal wytłumaczył powstanie "Solidarności", którą przedstawił jako "pierwszy antykomunistyczny związek zawodowy Hiszpanii", mający stawić czoła dotychczasowej dwuwładzy.

Lider Vox skrytykował "nową lewicę, która "dzieli i skłóca społeczeństwo", "wnosząc do kampanii wyborczej nienawiść i przemoc". Słowa krytyki skierował pod adresem tzw. postępowego ekologizmu, feminizmu i nielegalnej imigracji.

"Te wszystkie elity mówią o machismo (kult męskości) hetero patriarchalnym, odnosząc się do mechanika, który pracuje od rana do nocy, aby przenieść chleb swoim córkom. Wypowiadają się przeciwko hodowcy bydła, bo zatruwa atmosferę, opowiadają się za to za wielokulturowością, żeby Hiszpanie musieli rywalizować w obniżaniu swoich wynagrodzeń, patronują mafiom handlującym ludźmi, żądając zniesienie zasieków w hiszpańskich enklawach na północy Afryki, Ceucie i Melilli, i popierając przepełnione ośrodki dla młodocianych imigrantów, przez których nie ma bezpieczeństwa na naszych ulicach" - stwierdził.

"W Hiszpanii potrzebne są niezależne syndykaty, które nie będą na usługach władzy, ale naprawdę będą chroniły pracowników i ich rodziny, dzielnice miast, przemysł, które będą służyły pracownikom, a nie celom ideologicznym" - powiedział Abascal. - Solidarność to wspólna sprawa, obrona gospodarki narodowej, małych przedsiębiorców. Hiszpanie potrzebują jedności, a w obszarze pracowniczym - solidarności we wspólnym interesie rozwoju gospodarki".

Abascal zażądał skończenia z publicznym finansowaniem partii, związków zawodowych i organizacji pracodawców, "co pozwoliłoby na zmniejszenie podatków pracownikom". "Bez godnych warunków pracy nie ma możliwości emancypowania się, założenia rodziny. Nie może być tak, że posiadanie dzieci staje się w Hiszpanii przywilejem bogatych" - powiedział.

Z Saragossy Grażyna Opińska