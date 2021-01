Hiszpania: W Madrycie i Katalonii przerwano szczepienia przeciw Covid-19, bo zabrakło szczepionek

Służby medyczne wspólnot autonomicznych Madrytu i Katalonii przerwały w środę szczepienia przeciw Covid-19. Ich kierownictwo uzasadniło niespodziewaną decyzję brakiem dawek szczepionek od firm Pfizer/BioNTech i Moderna.

Wstrzymanie akcji szczepień potwierdził w środę wieczorem wicepremier wspólnoty autonomicznej Madrytu Ignacio Aguado. Zaznaczył, że ograniczenie dostaw szczepionki sprawiło, że nie można kontynuować szczepień pierwszą dawką wśród członków służby zdrowia.

Aguado zapewnił, że dokończone zostaną jedynie szczepienia osób oczekujących na drugą dawkę, gdyż regionalny rząd przygotował jej rezerwy. Podkreślił, że od dwóch tygodni aglomeracja madrycka otrzymuje od producentów dostawy szczepionek mniejsze o 50 proc.

Także władze wspólnoty autonomicznej Katalonii, na północnym wschodzie Hiszpanii, ogłosiły, że szczepienia zostały tam wstrzymane z powodu braku preparatu.

"Moderna opóźnia się w wysyłce szczepionek, od Pfizera przychodzą mniejsze dostawy, a w sprawie szczepionek od firmy AstraZeneca nic nie wiemy" - powiedziała Carmen Cabezas z departamentu zdrowia w rządzie Katalonii.

W środę dziennik "El Mundo" przypomniał, że choć rozpoczęte 27 grudnia szczepienia w Hiszpanii przebiegały w pierwszych dwóch tygodniach bardzo powoli, to w drugiej połowie stycznia nabrały bardzo szybkiego tempa. Wskazał, że w sytuacji ograniczonych dostaw i opóźnień trudne będzie wykonanie ogólnokrajowego planu szczepień. Przewiduje on, że do lipca 2021 r. zaszczepione zostanie 70 proc. populacji kraju.

