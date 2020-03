Hiszpania: W Madrycie nowe środki do walki z pandemią

Z ponad 3 tys. zarażonych koronowirusem w Hiszpanii, prawie połowa znajduje się w rejonie Madrytu, około 1400 osób. Z 84 zmarłych, najwięcej, bo 38 osób, pochodzirównież z tego rejonu.

Próbie na obecność koronowirusa poddali się w czwartek król Hiszpanii, Felipe VI oraz jego żona, królowa Letizia, która w ub. piątek uczestniczyła w spotkaniu z minister ds. równouprawnienia, Irene Montero. U minister stwierdzono wirus Covid-19. Wyniki testu pary królewskiej zostaną podane do wiadomości publicznej - ogłosił w komunikacie Dom Królewski.

Wobec szybkiego rozprzestrzeniania się koronowirusa w Madrycie, władze miasta zapowiedziały podjęcie nowych środków do walki z pandemią.

Dla pacjentów o lżejszych symptomach Covid -19 zostaną zaadaptowane hotele i domy spokojnej starości, przekształcone w ośrodki paramedyczne - poinformował w czwartek lokalny radny ds. zdrowia, Enrique Ruiz Escudero. Jednocześnie zaapelował do mieszkanców z podejrzeniem koronowirusa o pozostawanie w domach aby uniknąć przeciążenia szpitali.

"Powinni zadzwonić na specjalną linię telefoniczną. W zależności od sytuacji zdrowotnej pacjenta, służby medyczne przyjadą, bą do domu" - powiedział. Tylko pacjenci w stanie ciężkim mają być przewożeni do szpitali.

Według dziennika "20minutos.es", ośrodki zdrowia w Madrycie przestały robić testy na Covid -19, a wszystkie osoby z symptomami uważane są za zainfekowane.

Dla lepszego zarządzania kryzysem, Escudero zapowiedział skoncentrowanie służby zdrowia publicznej i prywatnej pod jednym kierownictwem. Poinformował, że w każdym szpitalu zostanie powołany zespół specjalistów ds. koronawirusa i wydzieli się specjalne przestrzenie dla zainfekowanych. Zwiększona zostanie także liczba personelu w szpitalach i podwojona liczba operatorów specjalnej linii telefonicznej ds. Covid-19. Do tej pory na linię tę w Madrycie zadzwoniło 30 tys. osób.

Radny zaapelował do ministerstwa zdrowia o pilne przekazanie materiałów sanitarnych, których zaczyna brakować w szpitalach. Lekarze i sanitariusze pilnie potrzebują zwłaszcza odzieży ochronnej.

W czwartek Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Madrycie poinformowała, że przekaże na potrzeby krajów europejskich 1,8 mln maseczek ochronnych i 100 tys. testów na Covid-19.

Wobec oczekiwania dalszego wzrostu liczby zakażeń i zmarłych w ciągu przyszłego weekendu, władze miasta zaapelowały na Twitterze do mieszkańców o pozostanie w domach. W wielu dzielnicach Madrytu zamknięto dyskoteki i place zabaw w parkach, gdzie w weekendy zbierają się rodziny z dziećmi. Zamknięto też Zoo i park rozrywki w stolicy.

W całym kraju, na co najmniej dwa tygodnie odwołano zajęcia lekcyjne na wszystkich szczeblach nauczania, co dotknie około 10 mln uczniów. Rząd apeluje do młodzieży o pozostawanie w domach, zaś pracodawcom i pracownikom proponuje telepracę.

Grażyna Opińska