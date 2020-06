Hiszpania: W polskich wyborach prezydenckich wygrał Trzaskowski przed Dudą

W wyborach prezydenta RP w trzech obwodowych komisjach działających na terenie Hiszpanii wygrał Rafał Trzaskowski. W głosowaniu zorganizowanym jedynie w formie korespondencyjnej wśród rezydujących w tym kraju Polaków wyprzedził on ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę.

W dwóch komisjach działających w Madrycie, a także w trzeciej, która była utworzona przy konsulacie generalnym RP w Barcelonie, największe poparcie uzyskał Trzaskowski, który zdobył 61,16 proc. głosów spośród 4488 oddanych przez hiszpańską Polonię.

Drugie miejsce w wyborach na terenie Hiszpanii zajął Duda. Na obecnego prezydenta zagłosowało 13,44 proc. mieszkających w tym kraju Polaków.

Na trzecim miejscu w głosowaniu wśród polskich rezydentów w Hiszpanii uplasował się Szymon Hołownia, którego poparło 13,32 proc. głosujących. Kolejne miejsca zajęli Robert Biedroń i Krzysztof Bosak, odpowiednio 8,04 proc. i 2,47 proc. głosów.

W dwóch komisjach w Madrycie zagłosowało prawie 80 proc. osób spośród tych, do których wysłano pakiety wyborcze. Z kolei do komisji w Barcelonie zwróciło karty do głosowania ponad 70 proc. osób.