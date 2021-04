Hiszpania: W Saragossie modne przychodzenie do barów w piżamach o godz. 6 rano w niedzielę

Od godz. 6 rano w niedzielę, kiedy kończy się godzina policyjna, niektóre bary i puby w Saragossie, na północnym wschodzie Hiszpanii, zapraszają klientów ubranych tylko w piżamy, czyli tak jak zwykle chodzi się o tej porze w domach.

W każdą niedzielę ostatniego miesiąca w kilku lokalach stolicy Aragonii nie brakuje ofert taniej lub bezpłatnej konsumpcji dla "rannych ptaszków", chętnych na "piżama party".

"Pierwsza piwo - gratis, jeżeli jesteś w piżamie, następne za 2 euro, kieliszek likieru - 1 euro" - zachęca bar Modo Tavern na Facebooku. Bar Invictus pokazał nagranie wideo z jednej ze swoich fiest piżamowych. "To był sukces" - stwierdza.

Kawa, piwo, kieliszek likieru i hamburger, ale przede wszystkim dużo śmiechu i dobrej zabawy w nieformalnej atmosferze mają przerwać monotonię pandemii Covid-19.

Lokale gastronomiczne liczą jednak przede wszystkim na zarobek. Sektor restauracyjny, jeden z głównych motorów gospodarczych Hiszpanii, został mocno dotknięty skutkami pandemii. Inicjatywa #PijameoZaragoza ma na celu przyciągnięcie klientów przy maksymalnym wykorzystaniu dozwolonego czasu otwarcia lokali, a przy tym udowodnienie, że bary i restauracje są miejscami bezpiecznymi.

"Mamy maseczki, żele dezynfekujące, utrzymujemy zalecane odległości" - zapewnił jeden z pracowników baru w rozmowie z telewizją TeleCinco.

Pomysł porannego piżama party zyskuje na popularności i przyłączają się do niego nowe lokale. Już zakłada się, że inicjatywa dotrwa do czasu, kiedy Covid-19 będzie wspominany tylko jako zły sen.

Jednak co najmniej do 9 maja, kiedy dobiegnie końca stan zagrożenia epidemicznego, bary i restauracje w Hiszpanii będą czynne do godz. 22 ze względu na obowiązującą godzinę policyjną, a liczba klientów, którzy mogą przebywać wewnątrz lokalu, pozostanie ograniczona do 30 proc. miejsc.

Z Saragossy Grażyna Opińska