Hiszpania: W wyborach do parlamentu Kastylii i Leon wygrała centroprawicowa Partia Ludowa

W niedzielnych przedterminowych wyborach regionalnych do autonomicznego parlamentu Kastylii i Leon wygrała centroprawicowa Partia Ludowa (PP) osiągając 31,5 proc. głosów i 31 deputowanych, o 10 mniej od potrzebnej do rządzenia absolutnej większości. Niespodzianką wyborów są wyniki prawicowej Vox, na którą głosowało 17,6 proc. wyborców, co przekłada się na 13 deputowanych. W poprzednich wyborach regionalnych w 2019 r. partia Vox miała tylko 1 deputowanego.

Wybory autonomiczne traktowane są jako wskaźnik przed wyborami powszechnymi w 2023 r.

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) pozostała drugą siłą w autonomicznym parlamencie Kastylii i Leon, ale będzie miała o 7 deputowanych mniej. Na socjalistów głosowało 30,1 proc. wyborców, co daje 28 deputowanych (z 35 poprzednio). Według komentatorów, socjalistom odebrały głos formacje o charakterze prowincjonalnym - Soria Ya oraz Związek Ludu Leon, które uzyskały po 3 deputowanych.

Komentatorzy podkreślają, że PP jest skazana na paktowanie z Vox. "Od dzisiaj kandydat PP, Alfonso Fernandez Manueco musi negocjować z Vox, formacją, która osiągnęła spektakularny wynik wyborczy, i z którą PP ma zagwarantowaną większość w pierwszej turze" - napisał "El Mundo" w poniedziałek. Koalicjant rządowy PSOE, radykalnie lewicowa Podemos uzyskała tylko 1 miejsce w autonomicznym parlamencie (5,8 proc. głosów), tyle samo co liberalna Ciudadanos, na którą głosowało 4,5 proc. wyborców.

Kandydat PP Alfonso Fernandez Manueco podkreślił wolę rozmawiania ze wszystkimi formacjami w celu utworzenia rządu. Centralne kierownictwo PP w Madrycie wielokrotnie odcinało się od Vox, określanej jako radykalna prawica, i rozważało inne możliwości rządzenia. W przemówieniu powyborczym lider Vox, Santiago Abascal powiedział jednak jasno, że - zgodnie z wolą wyborców - aspiruje do współrządzenia i obsadzenia funkcji regionalnego wicepremiera przez kandydata Vox - młodego, dotychczas nieznanego polityka, z zawodu prawnika, Juana Garcię - Gallardo.

Z Saragossy Grażyna Opińska