Hiszpania: Wicepremier potępiła "donoszenie" na własny kraj do KE ws. reformy sądownictwa

Wicepremier Hiszpanii Carmen Calvo potępiła "donoszenie" na władze tego kraju do Komisji Europejskiej ws. planowanej przez rząd Pedra Sancheza reformy wymiaru sprawiedliwości, przewidującej m.in. zmianę zasad wybierania sędziów do Naczelnej Rady Sądownictwa (CGPJ).

Naczelna Rada Sądownictwa to najwyższy organ zwierzchni władzy sądowniczej w Hiszpanii.

W poniedziałkowej deklaracji dla hiszpańskich mediów wicepremier centrolewicowego rządu stwierdziła, że "donoszenie na Hiszpanię do władz unijnych jest postawą antypatriotyczną". Wskazała, że działanie lidera opozycyjnej Partii Ludowej (PP) Pabla Casado, zapowiadającego wizytę w Brukseli "ze skargą przeciwko własnemu krajowi", jest godna potępienia.

"To ogromny wstyd, że Casado jedzie do władz europejskich poskarżyć się na własny kraj. To działanie antyhiszpańskie i antypatriotyczne" - oceniła Calvo.

Wicepremier stwierdziła, że podróż szefa Partii Ludowej do Brukseli służy też "wprowadzeniu zamieszania, kłamstw oraz niepokoju" do hiszpańskiej opinii publicznej w kwestii planowanej przez rząd Sancheza zmiany sposobu wyboru sędziów do CGPJ.

12 października koalicyjny rząd socjalistów i lewicowego bloku Unidas Podemos złożył do Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu Hiszpanii, projekt reformy Naczelnej Rady Sądowniczej. Głównym punktem tego dokumentu jest zmiana sposobu głosowania nad wyborem 12 członków CGPJ, którzy dotychczas byli wybierani większością 3/5 głosów parlamentu. Rząd Sancheza chce, aby ich wybór odbywał się zwykłą większością, co umożliwiłoby centrolewicowemu gabinetowi wprowadzenie do CGPJ sędziów bliższych mu światopoglądowo.

Odnowienie składu Naczelnej Rady Sądowniczej w Hiszpanii, wybieranej przez parlament co pięć lat, jest od 2018 r. blokowane przez opozycyjną Partię Ludową.

W skład hiszpańskiej CGPJ wchodzi 21 członków, w tym jej przewodniczący, którym zgodnie z konstytucją musi być prezes Sądu Najwyższego. Poza 12 sędziami w skład Rady wchodzi też innych ośmiu członków, którzy muszą być prawnikami lub adwokatami o wysokiej reputacji. Wybiera ich parlament większością 3/5 głosów.

