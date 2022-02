Hiszpania: Wielka akcja policji przeciw młodocianym gangom na ulicach Madrytu

Ponad 1300 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej i policji kontroluje w weekend ulice Madrytu i dziewięciu pobliskich gmin w ramach operacji „Mocne Uderzenie”, aby nie dopuścić do starć między rywalizującymi gangami latynoamerykańskimi - poinformowała telewizja TVE.

Oczekuje się, że do starć może dojść w odwecie za niedawne zabójstwa. W ubiegły weekend dwie osoby w wieku 15 i 25 lat zginęły w atakach z użyciem noża, a dwie inne odniosły poważne obrażenia podczas walk między dwoma gangami. Wkrótce potem policja przechwyciła na Instagramie wiadomości członków jednej z organizacji przestępczych o planowanej na bieżący weekend w Madrycie krwawej zemście za zabójstwa.

Od soboty w miejscach, w których zaobserwowano obecność członków gangów, policja prowadzi prewencyjnie rewizje w w metrze, na stacjach autobusowych i w pociągach podmiejskich w poszukiwaniu broni białej. Funkcjonariusze są uzbrojeni i wyposażeni w wykrywacze metalu.

Według policji w największych miastach kraju - Madrycie i Barcelonie - rośnie przestępczość z użyciem noży, a do gangów werbowane są przez media społecznościowe coraz młodsze osoby. Zgodnie z ostatnim raportem delegatury rządu w Madrycie z 2021 r. ok. 40 proc. członków tych grup przestępczych stanowią nieletni, w tym dzieci w wieku 11-14 lat, które w razie ujęcia przez policję nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Według dziennika "La Razon" od początku grudnia, gdy policja rozpoczęła akcje przeciwko gangom latynoamerykańskim, skonfiskowano wiele noży, maczet, mosiężnych kastetów, a nawet broń palną. Zidentyfikowano ponad 1000 osób związanych z gangami, a 118 aresztowano.

Z Saragossy Grażyna Opińska